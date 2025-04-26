Расчет БПЛА уничтожил комплекс РЭБ «Буковель-AD» ВСУ в Херсонской области
Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» уничтожил комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-AD» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом 26 апреля сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что операторы выявили позицию украинских боевиков в ходе планового облета на правом берегу Днепра. После этого военнослужащие точным сбросом с беспилотника уничтожили цель.
Расчеты ежедневно уничтожают пункты управления беспилотниками и пункты временной дислокации, артиллерийские орудия, минометы, бронированную технику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ в Херсонской области. Кроме того, военнослужащие проводят корректировку ударов реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ствольной артиллерии, добавили в МО РФ.
Минобороны РФ 25 апреля сообщило о том, что операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО) уничтожили бронетранспортер ВСУ MaxxPro американского производства.