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Артисты Санкт-Петербургского Дома музыки выступили на 130-летии Русского музея

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артисты Санкт-Петербургского Дома музыки при участии его художественного руководителя, народного артиста РФ, виолончелиста, дирижера и музыкального педагога, маэстро Сергея Ролдугина выступили перед гостями на церемонии празднования 130-летия со дня основания Государственного Русского музея. Кадры с мероприятия публикуют «Известия».

Возле парадного вестибюля Михайловского дворца гостей встретили артисты в исторических костюмах, напоминающих об истории Русского музея и главных фигурах, которые были связаны с его развитием, в частности об идейном вдохновителе создания музея и собирателе предметов искусства императоре Александре III и первом управляющем Русского музея великом князе Георгии Михайловиче. Также были упомянуты известные художники и авторы коллекции Илья Репин, Иван Шишкин и Архип Куинджи.

Церемония празднования годовщины завершилась концертом, в ходе которого музыканты исполнили произведения мировой классики «Посвящение Петру Великому». Выступление проходило в главном экспозиционном зале выставки русского живописца Карла Блюллова, где все желающие могли увидеть его картину «Последний день Помпеи».

«Брюллов — это один из моих любимых художников. Его картины, я думаю, очень значимы в принципе для русского искусства. Я считаю, что искусство прекрасно во всех его проявлениях, тем более когда сходятся музыка и живопись. Это переполняющее чувство», — отметила лауреат международных конкурсов, арфистка Алена Соломкина.

Кроме того, кларнетист Никита Лютиков отметил, что на мероприятии сыграли одни из самых талантливых молодых артистов. Он добавил, что программа выступления была составлена из музыкантов, принадлежащих к эпохе Брюллова.

«Это очень впечатляет и помогает даже в какой-то степени в творчестве. Даже на сцене, наблюдая эти картины и пейзажи, тебе легче погрузиться в это состояние, полностью проникнуть в искусство, так сказать, играя на инструменте», — добавил Лютиков.

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21 апреля стало известно, что Санкт-Петербургский Дом музыки организовывает мастер-классы для молодых талантливых людей в Ялте. 20 молодых талантов выступили с концертом, который завершает уникальный курс мастер-классов, организованный Ролдугиным.

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