Народный дом: как в Петербурге появился Русский музей

25 апреля 1895 года вышел указ императора Николая II «Об учреждении особого установления под названием «Русский музей императора Александра III» и о представлении для сей цели приобретенного в казну Михайловского дворца со всеми принадлежащими к нему флигелями, службами и садом». Сейчас ансамбль перед Михайловским дворцом так и называется — площадь Искусств. Через нее посетители заходят в пространство музея. В советское время в саду этого дворца появился замечательный памятник Пушкину — он тоже стал одним из символов Русского музея. Но предыстория у него долгая. Подробности вспоминали «Известия».

Долгий путь к музею

Еще Александр I желал устроить в Эрмитаже галерею картин в русском стиле. До этого там уже была представлена отечественная портретистика и батальная живопись, но в какой-то момент художник Алексей Венецианов представил императору свои полотна из крестьянской жизни, и это показалось новым словом в искусстве. Сейчас с Венецианова начинается новый период отечественной живописи в Русском музее.

Фото: РИА Новости Портрет императора Александра III. Репродукция

Почти все российские императоры, начиная с Петра, интересовались живописью. Но Александр III был не просто любителем. Император с особенным вниманием относился к русскому искусству и стал его меценатом. Он был завсегдатаем выставок, на каждой из которых что-то приобретал. В отличие от многих, он не считал русскую живопись второстепенной, ученической. Галерею он собирал для себя, но подчас мечтал, что когда-нибудь из нее получится общедоступный музей. Эту мечту удалось исполнить уже во времена его наследника. Лучшего памятника Александру III, наверное, и представить невозможно.

Экспозицию составили русские картины, когда-то собранные Александром III, и лучшие полотна из богатейшей коллекции Академии художеств. В марте 1898 года музей открыл двери. Он считался императорским, и ни средств, ни регалий для него и его служителей не жалели.

Первый управляющий

Первым управляющим Русского музея стал великий князь Георгий Михайлович Романов, и это тоже говорило о многом. Внук Николая I, двоюродный дядя Николая II, он был одним из самых уважаемых представителей императорской семьи. К тому же Георгий Михайлович действительно посвящал музею много времени. Он любил живопись. Но настоящей его страстью была нумизматика. Он даже написал несколько научных трудов о медалях, монетах и жетонах.

Открытка «Санкт-Петербург начала XX века. Русский музей императора Александра III» Фото: commons.wikimedia.org

Великий князь подарил свою коллекцию монет музею. После революции она частично была вывезена в Югославию и перешла в собственность вдовы великого князя. В наше время ее часть находится в Смитсоновском институте в Вашингтоне. Сам Георгий Михайлович был расстрелян большевиками в 1919 году как заложник в ответ на убийство в Германии Розы Люксембург и Карла Либкнехта.

Музей всех времен

После 1917 года Русский музей стал государственным. В его стенах отныне хранились многие коллекции бывших аристократов и промышленников. Музей получил и богатейшее собрание икон, с которого традиционно начинается экспозиция, показывая истоки русского искусства. Здесь и древние анонимные «Чудо Георгия о Змие», «Борис и Глеб», и бессмертные произведения Андрея Рублева и Дионисия, и написанные в ренессансной манере иконы Симона Ушакова. Всего же в коллекции Русского музея насчитывается 20 тыс. произведений иконописного жанра.

Часть экспозиции посвящена петровским временам, эпохе расцвета русского портрета. Иван Никитин, Дмитрий Левицкий, Федор Рокотов, Василий Боровиковский — основоположники русской светской живописи, которая достигла своего совершенства в елизаветинские и екатерининские времена. «Столетье безумно и мудро» — так назвал свой век Александр Радищев. Определение яркое и меткое, и, вглядываясь в портреты того времени, в этом можно убедиться.

Фото: Государственный Русский музей Икона Дионисия «Сошествие во ад» из собрания Русского музея

В XIX веке русская живопись достигла вершин сложности и мастерства. Федор Бруни, Карл Брюллов, Орест Кипренский — яркая, блистательная романтическая живопись, во многом соответствующая духу пушкинского века русской литературы. «Медный змий» Бруни, брюлловский «Последний день Помпеи», «Девятый вал» Ивана Айвазовского вошли в культурный код нашей страны. Так же, как и работы передвижников — эта национальная живописная школа сложилась во второй половине XIX века, когда «академический» стиль многим талантливым мастерам уже казался мертвящим, устаревшим.

Картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи» в Русском музее Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Передвижники искали сюжеты и в историческом прошлом, и в «злобе дня» и всегда стремились к правдоподобию, которое вызывает душевный отклик зрителя. В Русском музее собраны лучшие работы Василия Перова, Ивана Крамского, Николая Ге. И разумеется, великие полотна Ильи Репина и Василия Сурикова, которые выше любого направления. Со знаменитой картиной Репина «Запорожцы» вышел казус: ее можно видеть и в Третьяковке, и в Русском музее. Но первый вариант приобрел именно Александр III. И он в Михайловском дворце. А самая большая картина музея — репинское «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» площадью 35 кв. м. Картину экспонируют в особом зале со специальной подсветкой.

И для Москвы, и для Петербурга немало оставил один из ведущих художников того времени (и, несомненно, самый популярный в народе) — Виктор Васнецов. В Русском музее внимание привлекает его «Витязь на распутье» — картина, работая над которой, Васнецов нашел свою стихию: русской сказки, русского эпоса. Он как будто заново открыл для соотечественников Древнюю Русь.

Фото: ТАСС/Юрий Белинский Картина Виктора Васнецова «Витязь на распутье» в Русском музее

Русский Серебряный век — работы Бориса Кустодиева, Кузьмы Петрова-Водкина, Валентина Серова — представлен в музее не менее ярко. Как и советское время, когда Русский старался приобретать лучшие работы того времени, конкурируя с Третьяковкой. Так в Михайловском появились картины Аркадия Пластова, Александра Самохвалова, Александра Дейнеки, чья «Оборона Севастополя», быть может, сильнее любого произведения искусства передает героический образ Великой Отечественной войны.

В годы войны из музея в Пермь (тогда — Молотов) эвакуировали более 2 тыс. экспонатов. А сохранить удалось всё. В том числе шеститонную скульптуру Бартоломео Растрелли «Анна Иоанновна с арапчонком», которую укрыли в земле. В музее продолжалась научная работа, а в 1944 году, к вековому юбилею художника, открылась выставка Ильи Репина, которая стала для ленинградцев одним из символов прорыва блокады.

Хозяин музея

Из директоров музея одного называли кратко и выразительно — Хозяин. Это Василий Алексеевич Пушкарев, возглавлявший Государственный Русский с 1951 по 1977 год. Фронтовик, защищавший Ленинград, он оказался рачительным, смелым до авантюризма и влюбленным в свое дело музейщиком. Первым делом ему удалось, преодолев все препоны, организовать экспедиции в Карелию, в Псковскую, Новгородскую, Вологодскую, Архангельскую области — в основном там удавалось собирать иконы. Музей стал настоящим исследовательским и реставрационным центром, в котором работал, например, «реставратор всея Руси» Савва Ямщиков. Более 70 экспедиций пополнили коллекцию 14 тыс. памятников древнерусской культуры. Многое, конечно, оставалось в запасниках, по которым Пушкарев с удовольствием водил искусствоведов. А выставки, организованные на основе находок, заново открыли для публики 1960-х Древнюю Русь. Назовем лишь несколько самых известных: «Итоги экспедиций по выявлению и собиранию произведений древнерусского искусства», «Живопись древнего Новгорода и его земель», «Дионисий и искусство Москвы XV–XVI столетий».

Василий Алексеевич Пушкарев возглавлял Государственный Русский музей с 1951 по 1977 год Фото: ТАСС/В. Павлунин

Пушкарев оказался и настоящим дипломатом от искусства. Всякий раз из зарубежных поездок он привозил сокровища. Наладил связи с русской художественной эмиграцией. Зинаида Серебрякова даже написала портрет директора музея. Директор и его соратники расширяли довольно консервативные представления того времени о русском и советском искусстве. Так, Кузьму Петрова-Водкина в свое время окрестили незавидным клеймом «формалист». А Пушкарев в 1966 году организовал его грандиозную выставку. 164 живописные работы, 127 листов акварелей и рисунков, гравюры, эскизы декораций. Специально «на Петрова-Водкина» в Ленинград приезжали из десятков городов России. После этой выставки художника стали называть не иначе как великим. Он превратился в символ советского искусства. Так Русский музей разрушал стереотипы и восстанавливал справедливость.

Легенды ходили о том, как Пушкарев отказал министру культуры СССР Екатерине Фурцевой передать для подарка американскому миллионеру Арманду Хаммеру полотно Казимира Малевича.

Россия многогранна и многообразна

Но главное, пожалуй, в том, что в стенах Русского музея можно видеть течение истории, запечатленную живописцами летопись России — из поколения в поколение. От покорения Сибири и суворовских походов до героев Великой Отечественной. И портреты, в которых предстают поколения наших предков.

Выставочный зал в корпусе Бенуа Русского музея, где в 2023 году проходила выставка работ художника Василия Сурикова Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

«Россия была многогранна и многообразна. И, конечно, никакие «Охотники на привале», никакие «Мишки в лесу» не могли бы для нас обобщить и сконцентрировать ее черты. А необходимость в этом нарастала по мере приближения революции. Возникла необходимость в таких титанах русской кисти, как Суриков, Врубель, Левитан. Кустодиев, Рерих. Наиболее сильные не путались ногами в паутине времени, моды, повседневного, сиюминутного спроса», — размышлял писатель Владимир Солоухин в своих «Письмах из Русского музея».

Музей завтрашнего дня

30 лет директором Русского музея был искусствовед Владимир Гусев. Музейные фонды за это время значительно расширились. В состав Русского музея вошли Летний сад с дворцом Петра Великого. В десятках городов открыли виртуальные филиалы музея, в которых можно ознакомиться с его экспозицией с помощью замечательных экскурсоводов. В 2015 году в Испании, в Малаге, открылся первый европейский культурно-выставочный центр (филиал) Русского музея. Сегодня Владимир Гусев занимает почетную должность президента. А его преемники не менее энергично и творчески руководят уникальным и крупнейшим в мире центром русского искусства. Ежегодно с 2008 года проводится Международный фестиваль садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры «Императорские сады России».

Вид на Летний дворец Петра I в Летнем саду Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Музейные фонды за эти годы значительно расширились. В состав Русского музея вошли Летний сад с дворцом Петра Великого, Мраморный дворец, Инженерный замок... В конце 1980-х в музее открыли «Отдел новейших течений», в котором можно познакомиться с изысками современного искусства.

Памятник императору Александру III у Мраморного дворца на территории Русского музея Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В последние годы рядом с одним из корпусов, Мраморным дворцом, стоит знаменитый памятник Александру III работы Павла Трубецкого. В 1909 году его установили вдалеке, на Знаменской площади, и тогда он вызывал немало споров. В советское время скульптуру убрали во двор Михайловского дворца, но сегодня она вновь вернулась к публике — теперь уже как признанный артефакт былого.

В наше время Русский музей — не только хранитель вечных традиций русской классики, но и один из самых современных музеев мира. Его интерактивные выставки (как правило, с интересной концепцией) проводятся по всей России — с лекциями, с праздничными акциями. А виртуальных филиалов у него более двух сотен. Сегодня Русский музей — не только достопримечательность Петербурга, он принадлежит всей России.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»