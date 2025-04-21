Петербургский Дом музыки проводит мастер-классы для молодых талантов в Ялте

Петербургский дом музыки организовывает мастер-классы для молодых талантливых людей в Ялте. 20 молодых талантов выступили с концертом, который завершает уникальный курс мастер-классов, организованный руководителем Петербургского Дома музыки Сергеем Ролдугиным. Об этом 21 апреля рассказал корреспондент «Известий».

«Конечно, атмосфера в этом прекрасном месте, она особенная, и она располагает к творчеству и мотивирует», — заявил участник мастер-классов «Апрельский интенсив» Санкт-Петербургского дома музыки Игорь Петров.

В рамках творческих занятий 20 молодых музыкантов оттачивают свое мастерство. Среди них: пианисты, флейтмсты, виолончелисты, скрипачи.

«Любому мне есть что сказать все-таки. И они чудесные в смысле того, что они очень открытые, они воспринимают хорошо то, что я говорю», — рассказал заслуженный артист РФ, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского Александр Тростянский.

Самым молодым участником стал 17-летний Эмиль Ильдиреков. Еще недавно он получил звание лауреата первой степени конкурса «Созведие» в номинации «оркестровые струнные». В рамках одного из этапов конкурса он исполнил сочинение итальянского скрипача Никколо Паганини.

«Лично для меня, когда ты уже технически подготовлен к сложной программе, тяжело сделать из этой техники музыку, чтобы это было интересно», — подчеркнул он.

Программа мастер-классов состоит из самостоятельных занятий и уроков с преподавателями. Каждый из участников готовится к международным конкурсам. Так, например, Галина Перевязкина поедет в Румынию. После отборочного тура на соревнование поедут сто флейтистов со всего мира. Каждому из участников предстоит представить композицию «Ронду» австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Ее считают эталоном. По композиции оценивают мастерство.

Виолончелистов подготавливает лично народный артист России, худрук Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин. По его словам, на занятиях ребятам стараются дать возможность обыграть программу с московскими дирижерами и другими музыкантами.

«И эти ребята нарасхват в этих оркестрах, потому что они, действительно, лучшие», — отметил он.

Ранее, 14 апреля, сообщили о результатах Всероссийского конкурса молодых музыкантов, который прошел на федеральной территории «Сириус». Уточняется, что было выбрано 14 победителей. В конкурсе приняли участие 900 человек.