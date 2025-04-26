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Киркоров получил ожог от загоревшегося рукава рубашки во время концерта
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Киркоров получил ожог от загоревшегося рукава рубашки во время концерта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Певец Филипп Киркоров получил ожог во время концерта в БКЗ «Октябрьский» в результате возгорания рукава рубашки. Об этом «Известиям» 25 апреля рассказал концертный директор артиста.

Так, у Киркорова во время концерта при подъеме на большом подвесном микрофоне загорелся рукав куртки. Певец вскрикнул, что обжегся. После того как он спустился с конструкции, Киркоров ушел за кулисы, сменил образ и продолжил концерт.

Концертный директор певца уточнил, что Киркоров получил небольшой ожог, добавив, что на данный момент с Киркоровым всё хорошо.

«Превозмогая боль, вышел тут же к зрителю и исполнил блок своих хитов», — рассказала «Известиям» пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская. Она также поделилась фото обгоревшей рубашки исполнителя.

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Киркоров 7 апреля рассказал журналистам, что опоздал на сцену из‑за рекордной шайбы российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По словам артиста, спортсмен является мировой легендой и большим его другом.

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