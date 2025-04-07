Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России освободили Катериновку в ДНР
Мир
Путин указал на целенаправленное поощрение нацизма и русофобии во многих странах
Мир
Россия, Китай и Иран проведут консультации по ядерной программе в Москве
Мир
Спасатели МЧС РФ обследовали 75 зданий в Мьянме в поисках людей
Экономика
Песков заявил об отслеживании Москвой ситуации с ценами на нефть
Мир
В Венгрии указали на подрыв конкурентоспособности ЕС неумелой политикой Брюсселя
Мир
Трамп заявил об отсутствии инфляции в США на фоне введения пошлин
Мир
В МИД РФ подчеркнули важность нейтральной позиции в работе ВОЗ
Общество
Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в НХЛ
Общество
В ГД внесли проект о присвоении священникам статуса ветерана боевых действий
Экономика
ФАС запросила у производителей ПВХ причины изменения цен на товар
Экономика
В ЦБ РФ указали на рост международной сети приема карт «Мир»
Мир
МИД Ирана предупредил о жестком ответе на возможную атаку США и Израиля
Общество
В Госдуме предложили учредить должность уполномоченного по защите животных
Происшествия
«Газель» въехала в подземный переход на станции метро «Парк Победы» в Москве
Общество
В Красноярском крае более 20 мигрантов незаконно привлекались к труду
Спорт
КХЛ поднимет потолок зарплат на 50 млн рублей

Киркоров опоздал на сцену из‑за просмотра рекордной шайбы Овечкина

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Певец Филипп Киркоров рассказал журналистам, что опоздал на сцену из‑за рекордной шайбы российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По словам артиста, спортсмен является мировой легендой и большим его другом.

«Вот буквально перед тем, [как выйти выступать], я даже чуть‑чуть опоздал на сцену: смотрел матч, как он забил эту шайбу, <...> это просто гениально», — рассказал Киркоров 6 апреля.

«Когда первый раз увидел Овечкина в команде, не рискнул подойти»
Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас — об игре с Великой Восьмеркой, зарплате и белорусских рекордах в НХЛ

Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Телеканалы холдинга «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива. В клипе звучит знаменитый трек «18 мне уже» со специально написанным Жуковым к рекордному голу текстом.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025