Киркоров опоздал на сцену из‑за просмотра рекордной шайбы Овечкина
Певец Филипп Киркоров рассказал журналистам, что опоздал на сцену из‑за рекордной шайбы российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
По словам артиста, спортсмен является мировой легендой и большим его другом.
«Вот буквально перед тем, [как выйти выступать], я даже чуть‑чуть опоздал на сцену: смотрел матч, как он забил эту шайбу, <...> это просто гениально», — рассказал Киркоров 6 апреля.
Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.
Телеканалы холдинга «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива. В клипе звучит знаменитый трек «18 мне уже» со специально написанным Жуковым к рекордному голу текстом.