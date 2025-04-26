Два мирных жителя Макеевки в ДНР пострадали в результате действий ВСУ
В результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали два мирных жителя. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
«За 25 апреля по состоянию на 23:30 (мск) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц», — говорится в материале пресс-службы в Telegram-канале.
Уточняется, что один мужчина получил ранения в результате подрыва на противопехотной фугасной мине (ПФМ) «Лепесток» в Горняцком районе Макеевки. Еще один мужчина пострадал в Советском районе населенного пункта в результате детонации взрывоопасного предмета.
Глава ДНР Денис Пушилин 25 апреля сообщил о том, что в селе Новоукраинка Великоновоселковского муниципального округа республики мирный житель получил ранения при атаке беспилотника вооруженных формирований Украины (ВФУ).