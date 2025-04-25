Мирный житель пострадал в ДНР при атаке украинского беспилотника
В селе Новоукраинка Великоновоселковского муниципального округа Донецкой Народной Республики (ДНР) мирный житель получил ранения при атаке беспилотника вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом 25 апреля сообщил глава республики Денис Пушилин.
«В результате сброса противником взрывоопасного предмета с БПЛА пострадал мужчина 1949 года рождения, ему оказана необходимая медицинская помощь», — написал он в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате атак дронов ВФУ были повреждены четыре жилых дома в населенных пунктах Горловка, Пантелеймоновка и Светлодарск. Помимо этого, боевики киевского режима совершали обстрелы с использованием артиллерии калибра 155 мм.
22 апреля Пушилин сообщил, что из-за обстрелов украинских военных в ДНР пострадали семеро мирных жителей, в том числе подросток. Кроме того, по словам главы республики, в результате атак украинских боевиков была повреждена больница в Центрально-Городском районе Горловки.