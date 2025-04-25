Пострадавшая при атаке ВСУ по Лисичанску в ЛНР девочка скончалась в больнице
Пострадавшая при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Лисичанску Луганской Народной Республики 9-летняя девочка скончалась в больнице. Об этом 25 апреля сообщили в Telegram-канале правительства региона.
«Одна из девочек-близняшек, тяжело раненная в Лисичанске, скончалась в больнице. Медики сделали всё возможное, чтобы спасти ребенка, к сожалению, раны были несовместимы с жизнью», — рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Уточняется, что сестра погибшей находится в стабильно тяжелом состоянии под наблюдением врачей детской республиканской больницы.
Обстрел ВСУ Лисичанска произошел 23 апреля. Сообщалось, что в результате обстрела пострадали пожилая женщина и две девятилетние девочки-близнецы. Также пострадала мирная жительница, которая находилась в машине в момент обстрела. Она получила легкие ранения.