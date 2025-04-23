Четыре мирных жителя пострадали в ЛНР при обстреле ВСУ
В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) четверо мирных жителей получили ранения в городе Лисичанске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 23 апреля сообщило правительство региона в Telegram-канале.
«Четыре человека ранены в результате обстрела ВСУ Лисичанска: пожилая женщина и две девятилетние девочки-близнецы в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Уточняется, что одной из девочек уже провели операцию. В ближайшее время детей доставят в Луганскую детскую клиническую больницу. Они получили минно-взрывные травмы и многочисленные осколочные ранения.
Также пострадала мирная жительница, которая находилась в машине в момент обстрела. Она получила легкие ранения.
Накануне беспилотник ВСУ атаковал сотрудника Кременского мастерского участка энергосетей в ЛНР. В результате удара мужчина получил ранения и был доставлен в больницу.