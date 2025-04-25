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В Турции мужчина после инсульта забыл родной язык и стал говорить на датском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Житель турецкой Коньи Рахми Карадемир в возрасте 67 лет перенес инсульт и после операции начал разговаривать на датском языке, который не использовал на протяжении многих лет. Об этом 25 апреля сообщает турецкое агентство Anadolu.

Карадемир в ортопедическом отделении медицинского факультета Университета Сельчук перенес операцию на колене. Через два дня после медицинского вмешательства у мужчины ослабли правая рука и нога. Кроме того, у него появились нарушения в речи.

После диагностики врачи выяснили, что у мужчины в левой части мозга одна из артерий закупорена тромбом. В результате медики провели операцию и удалили тромб.

Как сообщает издание, после этого Карадемир начал говорить на датском языке, на котором он не разговаривал в течение многих лет. Уточняется, что для родных и близких мужчины это стало неожиданностью.

«Мы заметили, что пациент больше не может говорить по-турецки, но при этом свободно говорит по-датски, на том языке, который, как мы полагали, он забыл. В медицинской литературе описаны редкие случаи, когда у людей, владеющих несколькими языками, в результате инсульта один язык забывается, а другой неожиданно активизируется», — приводит издание слова профессора, заведующего кафедрой неврологии клиники Университета Сельчук Гекхан Оздемир.

Врач также спрогнозировал, что мужчина в ближайшем будущем вновь заговорит на турецком, дополнила «Газета.Ru».

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