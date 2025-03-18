Турецкий блогер Культур умер от переедания фастфуда
Турецкий блогер «мукбанга» Эфекан Культур умер от переедания фастфуда в возрасте 24 лет. Об этом сообщает Turkiye Today.
Отмечается, что Культур снимал многочисленные ролики «мукбанг» (видео, на которых люди едят пищу в большом количестве) и таким образом набрал 156 тыс. подписчиков в социальной сети TikTok.
«Он боролся с ожирением в течение некоторого времени, и его здоровье ухудшилось из-за осложнений, вызванных набором веса», — говорится в публикации от 8 марта.
По данным издания, блогер даже не мог передвигаться без посторонней помощи. Проблемы со здоровьем привели его к госпитализации и последующей смерти, пишет Turkiye Today.
Кандидат медицинских наук, психотерапевт Марат Сараев и директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук 13 января рассказали, кто без последствий для своего ментального здоровья может смотреть «мукбанги», а кому стоит отказаться от них. По словам экспертов, содержание подобных видеороликов может оказывать негативное влияние на неокрепшую психику ребенка.