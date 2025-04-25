«Три дня дождя» выступит на Garage Fest на автодроме «Игора Драйв»

Музыкальная группа «Три дня дождя» выступит на автомобильном фестивале Garage Fest, который пройдет с 26 по 27 июля на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе автодрома.

«Открытие музыкальной программы воскресного вечера доверено группе «Три дня дождя», которая представляет новое поколение российской рок-сцены с уникальным звучанием в жанрах альтернативного рока, постпанка и инди-рока», — говорится в сообщении.

В «Игора Драйв» также напомнили, что еще одним участником концертной части фестиваля станет известная певица Ани Лорак, а закрывать его будет легенда русского рока Гарик Сукачев.

Кроме музыкальных выступлений гостей Garage Fest ждет гонка на выносливость REC, которая продлится четыре часа на главной трассе автодрома, и соревнования по дрифту RDS Open.

Также гости фестиваля смогут посетить выставку классических и тюнингованных авто, дрэг-рейсинг, лекторий от проекта «Автокультура» с экспертами и коллекционерами, шоу-заезды супермощных дрэгстеров и промодов и другие площадки. Вход на фестиваль детям до шести лет бесплатный.

С 7 по 9 февраля автодром «Игора Драйв» принимал ралли-рейд — баху (гонки по бездорожью) «Россия – Северный лес» по снегу и льду. Мероприятие объединило на одной площадке автомобильный и мотоциклетный спорт. Гонка проходила в двух статусах — первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам и всероссийского соревнования по моторалли. Формат турнира остался прежним.