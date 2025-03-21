Гарик Сукачёв станет хедлайнером на GARAGE FEST на автодроме «Игора Драйв»
Российский рок-музыкант Гарик Сукачёв выступит на автомобильном фестивале GARAGE FEST, который пройдет с 26 по 27 июля на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе мероприятия.
«Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачёв станет главным аккордом грядущего GARAGE FEST «Игора Драйв» 2025», — отметили в пресс-службе.
Концерт Сукачёва запланирован на 27 июля. Ожидается, что его выступление станет рок-кульминацией фестиваля.
«Рок-н-ролл — это дух свободы, а свобода – это дорога! Куда она ведет? Туда, где любят жизнь и не боятся идти ва-банк!» — приводятся в пресс-релизе слова Сукачёва.
Кроме того, в рамках мероприятия состоятся гонка на выносливость REC «Игора Драйв» четыре часа, соревнования по дрифту RDS Open, а также соревнования «Формула Студент». Кроме того, гости фестиваля смогут посетить выставку редких автомобилей «Автокультура» и выставку дрэгстеров и промодов.
С 7 по 9 февраля автодром «Игора Драйв» принимал ралли-рейд — баху (гонки по бездорожью) «Россия – Северный лес» по снегу и льду. Мероприятие объединило на одной площадке автомобильный и мотоциклетный спорт. Гонка проходила в двух статусах — первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам и всероссийского соревнования по моторалли. Формат турнира остался прежним.