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Гарик Сукачёв станет хедлайнером на GARAGE FEST на автодроме «Игора Драйв»

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Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»
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Российский рок-музыкант Гарик Сукачёв выступит на автомобильном фестивале GARAGE FEST, который пройдет с 26 по 27 июля на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачёв станет главным аккордом грядущего GARAGE FEST «Игора Драйв» 2025», — отметили в пресс-службе.

Концерт Сукачёва запланирован на 27 июля. Ожидается, что его выступление станет рок-кульминацией фестиваля.

«Рок-н-ролл — это дух свободы, а свобода – это дорога! Куда она ведет? Туда, где любят жизнь и не боятся идти ва-банк!» — приводятся в пресс-релизе слова Сукачёва.

Кроме того, в рамках мероприятия состоятся гонка на выносливость REC «Игора Драйв» четыре часа, соревнования по дрифту RDS Open, а также соревнования «Формула Студент». Кроме того, гости фестиваля смогут посетить выставку редких автомобилей «Автокультура» и выставку дрэгстеров и промодов.

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С 7 по 9 февраля автодром «Игора Драйв» принимал ралли-рейд — баху (гонки по бездорожью) «Россия – Северный лес» по снегу и льду. Мероприятие объединило на одной площадке автомобильный и мотоциклетный спорт. Гонка проходила в двух статусах — первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам и всероссийского соревнования по моторалли. Формат турнира остался прежним.

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