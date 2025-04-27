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Взять на лапу: доля российских ветвакцин на рынке рекордно выросла

Домашние животные ими обеспечены, заверили в Россельхознадзоре, но эксперты указывают на нехватку препаратов для скота
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Доля отечественных ветеринарных вакцин на российском рынке достигла рекордного объема — в 2024 году она превысила 67%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Россельхознадзора. За год рост составил около 15%. Дефицита вакцин от наиболее распространенных и экономически значимых инфекционных заболеваний животных в стране нет, отметили в ведомстве. Но опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что ощущается, например, нехватка профилактических препаратов для крупного рогатого скота. Как импортозамещают вакцины для животных — в материале «Известий».

Сколько российских ветвакцин произвели

В 2024 году в больницы и аптеки поставили 47,7 млрд доз ветеринарных вакцин, это почти на 124% больше, чем в 2023 году. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

вакцинация собаки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Доля отечественных вакцин в общем объеме составил 67,5%. Это максимальный показатель, достигнутый в последние годы. Так, в прошлом году он составил 53,5%, в 2022 году — около 40%.

«Уход с российского рынка иностранных производителей ветеринарных препаратов с 2022 года заставил российских производителей оперативно отреагировать на сложившуюся ситуацию, — отметили в Россельхознадзоре. — Ситуация заставила мобилизоваться и задействовать все имеющиеся мощности отечественных производств и привлечь инвестиции к их дальнейшему расширению».

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В федеральной службе напомнили, что с 1 сентября 2023 года выдали 430 разрешений на вывод на рынок вакцин, из которых 301 — на препараты российского производства.

изготовление вакцины
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Доля отечественных производителей на рынке ветеринарных препаратов последовательно растет, отметил директор по развитию аналитической компании RNC Николай Беспалов. Растет и в целом рынок лекарств для животных.

Так, по его словам, в 2022 году в денежном выражении российские фармкомпании занимали 40,2% рынка, в 2023-м — 42,8%, в 2024-м — уже 47,9%. Но в упаковках рост далеко не столь значительный: 59,8% — в 2022 году, 60,7% — в 2023 году, 66,5% — в 2024 году.

Каких вакцин не хватает

Пока активное импортозамещение позволяет покрыть потребность в вакцинах только для собак, кошек и других домашних животных, сказал «Известиям» владелец ветеринарной больницы «Зеленый кот» Олег Байдаров.

— А вот российских препаратов для вакцинации крупного рогатого скота, свиней, лошадей, кур не хватает, — подчеркнул он.

шприц в руках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С ним согласился ветеринар Михаил Шеляков. Эксперт добавил, что ранее доля вакцин для животных импортного производства достигала 80%, сейчас же она составляет около трети.

— Для собак и кошек вакцины в доступе есть, трудности с доступом к вакцинам для более крупных животных, — подтвердил Михаил Шеляков.

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Наиболее доступны сейчас, по его словам, вакцины от бешенства.

— Это связано с тем, что средняя полоса России неблагополучна по этому заболеванию. Следовательно, ему уделяется более пристальное внимание, — объяснил он.

вакцина для крупного скота
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, из отечественных производителей вакцины для животных выпускают пять организаций — «Ветбиохим», Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных, Курская биофабрика фирма «Биок», «Биоцентр» и Щелковский биокомбинат.

Из них только три компании выпускают вакцины для крупных животных, выяснили «Известия», проанализировав сайты производителей. Это Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных , Курская биофабрика фирма «Биок» и Щелковский биокомбинат. Компания «Ветбиохим» производит вакцины для кошек и собак. «Биоцентр» — для норок и собак.

«Известия» направили запросы в компании с просьбой уточнить объемы производства вакцин, а также прокомментировать, планируется ли увеличение производства.

производство вакцины
Фото: Global Look Press/Ekaterina Sychkova

В «Ветбиохиме» сообщили, что ассортимент производимых компанией вакцин насчитывает 39 наименований.

«Показатели объемов производства и реализации вакцин производства компании растут. Отмечаем увеличение производства и реализации ветвакцин в натуральном выражении за первый квартал 2025 года относительно аналогичного периода 2024 года на 43,3%, или 15 млн доз препаратов», — добавили там.

Сейчас дефицита вакцин от наиболее распространенных и экономически значимых инфекционных заболеваний у животных не наблюдается, подчеркнули в Россельхознадзоре.

опыты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«От особо опасных заболеваний, в том числе в отношении общих заболеваний для человека и животных, а также основных экономически значимых болезней животных, в России используются исключительно российские иммунобиологические препараты», — подчеркнули в ведомстве.

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Там напомнили, что с 14 марта 2022 года действует постановление правительства «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации». Оно предусматривает ускоренную регистрацию лекарственных препаратов для ветеринарного применения — ранее срок составлял 160 рабочих дней, сейчас — 60 дней. Был сокращен и перечень документов, которые заявитель предоставляет для государственной регистрации. Этот механизм позволил вывести в 2024 году на рынок 205 новых лекарственных препаратов отечественного производства для животных.

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