Психолог дала совет по рациональным покупкам

Чтобы перестать бесконтрольно тратить деньги, нужно заниматься своим финансовым мышлением, записывать свои расходы и анализировать их, рассказала «Известиям» 27 апреля психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова. Она также объяснила, как эффект Дидро связан с тратами.

«Суть эффекта Дидро, который описал канадский антрополог [Дэвид] Маккракен, в том, что все товары, которые мы приобретаем, связаны с нашей идентичностью. Он утверждает, что эти вещи соответствуют друг другу и как будто являются продолжением нас самих. И когда мы покупаем такие товары, то они как бы запускают процесс потребления, приводящий ко всё большему количеству новых трат», — отметила эксперт.

Так, часто покупатели к одной вещи берут дополнительную. Например, под новую сумку, особенно если она брендовая, подбираются новые туфли. Кроме того, в соцсетях ежедневно показываются атрибуты богатой жизни, и человеку хочется идентифицироваться с ними, но он часто не задумывается, что для того, чтобы купить определенные туфли, нужно потратить всю его зарплату.

«Магазины нами манипулируют, используют так называемое «единство Дидро», когда выкладывают на полку не только нужное нам платье, но и кучу сопутствующих товаров (всевозможные аксессуары), которые мы благополучно скупаем. Маркетологам всегда есть что нам предложить, чтобы мы смогли двигаться дальше по спирали потребления. И если у нас процесс траты денег не осознан, мы не обладаем навыками финансовой грамотности, а еще это и подкрепляется бессознательными установками, которые часто звучат по типу «не жили богато, нечего и начинать», мы попадаем под влияния того самого «эффекта Дидро», — подчеркнула Масолова.

В результате человек, который не может перестать тратить бесконтрольно деньги, скупает ненужные вещи, которыми даже не пользуется.

«Что делать? Начать заниматься своим финансовым мышлением, и самое первое, с чего нужно начать — записывать свои расходы и анализировать их, замечая, когда и как мы делаем ненужные покупки. Это уже позволит вывести процесс покупок в осознаваемый процесс», — посоветовала психолог.

Затем человеку нужно подумать о том, какие чувства им движут, когда он хочет купить двадцатые туфли. После этого стоит отложить покупку на завтра. Часто отложенное действие помогает сохранить приличную сумму денег, уточнила эксперт.

«Можно провести анализ, как взаимодействовали с деньгами ваши родители, что говорили про деньги в вашем детстве. Часто уже на этом этапе вы сможете увидеть родительские установки, которые заставляют вас «избавляться» от денег. Но в любом случае работа с денежным мышлением — это объемный процесс, который требует времени и разных направлений — от финансовой грамотности до работы с семейной системой», — заключила Масолова.

Ранее, 17 апреля, сообщалось, что среди опрошенных россиян более половины (53%) ведут учет доходов и расходов. Еще 18% планируют начать это делать, а 29% не считают, сколько зарабатывают и тратят. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков кошелька Юmoney.