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Эксперты рассказали о росте продаж недвижимости в Москве

MR Analytics: продажи квартир в премиум-классе Москвы вырос на 61%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В I квартале 2025 года продажи недвижимости в Москве показали значительный рост во всех сегментах первичного рынка. Наибольший спрос зафиксирован в премиум-классе — на 61% выше, чем годом ранее. Об этом сообщили «Известиям» 28 апреля аналитики MR Analytics.

«Московский рынок недвижимости очень адаптивен. Даже несмотря на высокие ставки по ипотеке, мы видим прирост спроса», — отметил заместитель генерального директора по продажам и digital-маркетингу компании MR Леонид Савков.

По данным экспертов, в бизнес-классе продажи выросли на 12%, а в комфорт-классе — на 16%. Всего в границах «старой» Москвы было реализовано 789,7 тыс. кв. м жилья (+17% к прошлому году). В Подмосковье рост составил 24% (519,6 тыс. кв. м), а в Новой Москве — 13% (265,1 тыс. кв. м).

«Колоссальная динамика в премиум-сегменте объясняется несколькими факторами. Во-первых, покупатели, ранее ориентированные на западные рынки, сейчас сконцентрировали внимание на проектах внутри страны. Кроме того, снижение ставок по депозитам делает недвижимость привлекательным активом для инвесторов», — пояснил Савков.

Аналитики связывают рост не только с маркетинговыми программами застройщиков, но и с реализацией отложенного спроса — многие покупатели откладывали приобретение жилья и теперь возвращаются на рынок.

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Ранее, 29 марта, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Риелторская академия» Андрей Сердюк в беседе с «Известиями» назвал главные факторы окупаемости недвижимости в Москве. По его словам, в топ-3 недвижимости с самой высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью входят студии и однушки в новостройках (до 35 кв. м), апартаменты в гостиничных комплексах и квартиры для посуточной аренды (у метро, вблизи ТТК).

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