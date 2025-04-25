В РФ отменили штрафы бизнеса в 2025 году за пропуск подачи первой декларации НДС
Правительство ввело мораторий на штрафы по налогу на добавленную стоимость (НДС) до конца 2025 года к предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения. Об этом 25 апреля говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.
Отмечается, что таким образом власти решили поддержать предпринимателей, которые впервые станут плательщиками НДС.
«К ним не будут применяться штрафные санкции за непредоставление в срок первой налоговой декларации по НДС, если такая налоговая декларация впервые представляется за любой из кварталов 2025 года», — говорится в Telegram-канале правительства.
Такое решение должно помочь бизнесу спокойно перенастроить бухучетные программные обеспечения, а также внимательно изучить порядок заполнения декларации по НДС, уточнили в кабинете министров.
22 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что несмотря на внешнее давление, инвесторы продолжают системно финансировать российские проекты. Он отметил, что правительство РФ ведет работу по снижению административной нагрузки и реформированию контрольной деятельности, помогает сокращению финансовых издержек предпринимателей. Так, по поручению президента России Владимира Путина был установлен налоговый вычет, позволяющий сократить налог на прибыль на объем капитальных расходов в рамках инвестиционных проектов.