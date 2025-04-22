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Мишустин указал на системное финансирование проектов РФ инвесторами

Мишустин: вопреки внешнему давлению инвесторы системно финансируют проекты РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Несмотря на внешнее давление, инвесторы продолжают системно финансировать российские проекты. Об этом 22 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по инвестиционному климату и целевым моделям ведения бизнеса.

В ходе мероприятия он рассказал о принятых мерах по стимулированию предпринимательской инициативы и облегчению условий ведения бизнеса.

Например, правительство РФ ведет работу по снижению административной нагрузки и реформированию контрольной деятельности, помогает сокращению финансовых издержек предпринимателей.

Мишустин отметил, что по поручению президента России Владимира Путина был установлен налоговый вычет, позволяющий сократить налог на прибыль на объем капитальных расходов в рамках инвестиционных проектов.

«Вопреки внешнему давлению, инвесторы продолжают системно финансировать российские проекты. В частности, по итогам прошлого года вложения в основной капитал в реальном выражении выросли почти на 7,5%. Это предопределило динамику экономики в целом», — подчеркнул глава правительства.

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Мишустин 26 марта сообщил, что по итогам 2024 года экономика России растет второй год подряд, опережая средние мировые темпы роста и значительно превышая показатели европейских стран. По его словам, такой успех в первую очередь заслуга граждан, многих отечественных компаний и результат точного выполнения поручений президента РФ.

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