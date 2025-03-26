Мишустин заявил об увеличении темпов роста российской экономики

По итогам 2024 года экономика России растет второй год подряд, опережая средние мировые темпы роста и значительно превышая показатели европейских стран. Об этом 26 марта сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

«Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. В прошлом году рост ВВП составил 4,1%. Это в разы больше, чем в среднем в развитых странах», — сказал премьер-министр.

По словам Мишустина, за два года рост отечественной экономики превысил европейский почти в 6 раз. В ряде этих государств уже наблюдается рецессия, добавил он.

«Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку 200 трлн рублей», — отметил Мишустин.

Премьер-министр заключил, что такой успех в первую очередь заслуга граждан, многих отечественных компаний и результат точного выполнения поручений президента России Владимира Путина.

Ранее, 7 февраля, Путин заявил, что темпы экономического роста России оказались выше прогнозов и аналогичных показателей в других странах. Глава государства сообщил, что ознакомился с официальной статистикой о ситуации в данной сфере в разных странах.