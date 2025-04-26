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Косметолог рассказала об уходе за кожей вокруг глаз

Врач Голубкова: уход за кожей вокруг глаз должен содержать дренирующую функцию
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Фото: Getty Images/Anna Bizon
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Преждевременное старение видно в первую очередь именно по коже вокруг глаз, поэтому важен правильный уход за ней. Об этом рассказала «Известиям» 26 апреля врач-косметолог, дерматолог клиники эстетической медицины «Галактика» Полина Голубкова. Эксперт дала несколько советов.

«Кожа вокруг глаз кардинально отличается от остальной кожи лица. Она намного тоньше, практически в 10 раз. Она прикрепляется к мышцам, которые обеспечивают моргание. И кожа принимает в этом моргании непосредственное активное участие. Исходя из всего этого, она требует обязательного специального ухода, как домашнего, так и профессионального», — отметила косметолог.

По ее словам, в домашнем уходе следует учитывать два основных противоположных качества кожи вокруг глаз. Во-первых, она тонкая, склонна к сухости. Во-вторых, для нее типичны отеки. Эти два противоречия влияют на выбор средств по уходу за этой зоной.

«То есть мы должны подобрать уход, который будет убирать сухость, убирать атоничность, добавлять стимуляцию коллагена и эластина, потому что с возрастом веки катастрофически теряют коллаген и эластин. А с другой стороны, мы обязательно должны добавлять уход, который содержит дренирующую функцию, то есть снимать отечность», — объяснила Голубкова.

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Врач уточнила, что к возрасту 30 лет у мужчин и женщин возрастные изменения проявляются достаточно активно. Примерно в этот период можно подключать косметологические процедуры, проводимые в клиниках.

«В первую очередь это биоревитализация и мезотерапия для поддержания уровня коллагена и эластина. Коллагена и эластина в коже век и так мало за счет возрастного снижения работы фибробластов, поэтому на помощь приходят инъекционные методики: биоревитализация для увлажнения и пептидные комплексы», — добавила эксперт.

Вместе с тем с мимическими морщинами справляется ботулоксин.

Помимо инъекционных методик применимы аппаратные. Для ухода за этой зоной используют ультразвук, который помогает вводить в более глубокие слои кремы и сыворотки, которые применяются в домашних условиях. Но они более концентрированы и более насыщенны.

«Когда возникают более серьезные проблемы — нависшее веко, грыжевые мешки, глубокие мимические морщины — косметология использует аппаратные методики RF-лифтинг и SMAS-лифтинг», — обратила внимание Голубкова.

Если морщины нельзя устранить при помощи ботулотоксина, дополнительно иногда применяют фракционные шлифовочные аппаратные методики, такие как СО2-лазер. После него проходит реабилитация.

«Проблема, с которой также часто сталкиваются пациенты, — пигментация вокруг глаз. Она эффективно решается при помощи фотоомоложения. Эта аппаратная методика помогает убрать пигментные пятна качественно и надолго. Также в ходе ее воздействия происходит омоложение за счет стимуляции и выработки фибробластами коллагена и эластина и можно удалить маленькие красные точки — сосуды — или капилляры в зоне вокруг глаз, если в этом есть необходимость», — объяснила Голубкова.

Ранее, 16 апреля, косметолог, создатель бренда профессиональной космецевтики MESALTERA by Dr. Mikhaylova Наталья Михайлова рассказала «Известиям», что в теплое время следует использовать мягкие очищающие средства: пенки, гели или муссы с добавлением кислот или ферментов. Они эффективно растворяют кожное сало и загрязнения, не повреждая кожу. При этом стоит избегать агрессивных составов и чрезмерного механического пилинга.

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