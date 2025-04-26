Помяли память: власть и оппозиция в Армении перессорились из-за годовщины геноцида

В Армении в конце апреля отмечают 110-ю годовщину геноцида армян в Османской империи. Эта скорбная дата стала еще одним поводом для выяснения отношений между властью и оппозицией. Оппоненты премьер-министра Никола Пашиняна провели в Ереване факельное шествие, в ходе которого сожгли флаги Азербайджана и Турции. Глава правительства в ответ заявил, что такими действиями мира не приблизить. Подробности — в материале «Известий».

Война и резня

В Армении в последних числах апреля традиционно отмечают годовщину геноцида армян в Османской империи. В начале XX века, как известно, на территории современной Турции погибло до 2 млн человек. Многих из них расстреливали, некоторые погибли от пыток (например, применялось распятие на кресте), некоторые были депортированы в пустынную местность, где они умирали от голода и болезней.

Известно множество свидетельств тех событий, в том числе от российских очевидцев. Например, военный корреспондент Владимир Гордлевский описывал горы трупов в городе Битлис на востоке современной Турции. Кубанский казак Федор Елисеев вспоминал, что в одном из горных ущелий погибшие армянские женщины и дети «устилали весь путь». «Все взрослые — с перерезанными горлами, все трупы подожжены», — рассказывал он об увиденном.

Фото: TASS/Ulf Mauder

Вскоре после произошедшего в Турции прошел трибунал, в ходе которого некоторые организаторы резни были заочно осуждены. Современная Анкара, однако, все обвинения отрицает. Официальная позиция состоит в том, что множество людей действительно погибли, но не в результате целенаправленного уничтожения этнической группы. Утверждается, что среди погибших были и турки, в целом вся трагедия считается эпизодом Первой мировой войны.

В Армении же память о произошедшем стала национальной идеей. Ереван и диаспора на протяжении десятков лет добивались международного признания геноцида. В итоге около 30 стран, среди которых Россия, Франция, США и другие, действительно в той или иной форме осудили те события. В Ереване также требовали от Анкары выплатить денежные компенсации жертвам трагедии.

Акции памяти геноцида армян в США Фото: TASS/Zuma/Greg Sorber

В последнее время, однако, приоритеты армянских властей изменились. После потери Карабаха чиновники заговорили о том, что с Турцией пора помириться. « Наши главные задачи — урегулирование отношений с Анкарой, подписание мирного договора с Баку, делимитация границы и разблокирование региональных коммуникаций. Вопрос международного признания геноцида не входит в число приоритетов», — объяснял глава МИД Арарат Мирзоян.

В процессе поражения

В таких условиях в современной Армении годовщина трагедии становится важным внутриполитическим событием. В нынешнем году отмечается 110-летие резни, что придает происходящему еще большее значение. Еще 22 апреля депутаты оппозиционных фракций пытались инициировать в парламенте закон, предполагающий уголовное наказание за отрицание геноцида — дело закончилось потасовкой с провластными коллегами.

В ночь на 24 апреля в Ереване прошло масштабное факельное шествие оппозиции. Судя по фотографиям и видеокадрам, в мероприятии участвовало несколько тысяч человек. Собравшиеся сначала сожгли флаги Азербайджана и Турции, потом прошли от центра столицы до мемориального комплекса Цицернакаберд. Многие несли в руках флаги упраздненной Нагорно-Карабахской Республики, а также таблички с названиями бывших армянских поселений в Карабахе и Турции.

Участники факельного шествия по случаю 110-й годовщины геноцида армян на площади Республики Армении Фото: ТАСС/Александр Патрин

Власти страны раскритиковали это мероприятие. Особенное неудовольствие вызвало сожжение флагов. «Премьер-министр Пашинян осуждает такую практику, считая ее безответственной и неприемлемой. Сожжение флагов международно признанного государства, особенно соседних государств, не может рассматриваться иначе. Это провокационная и подстрекательская практика», — заявила журналистам пресс-секретарь главы правительства Назели Багдасарян.

В свою очередь, спикер парламента Ален Симонян подчеркнул, что власти переосмысляют события 110-летней давности. По его словам, правящая команда старается не забывать прошлое, но стремится, чтобы оно «не было источником боли». «Наша приверженность — строить сплоченную, сильную и мирную Армению, основанную на уроках прошлого и устремленную в стабильное будущее. Память должна сделать нас более дальновидными в наших следующих шагах», — отметил он.

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Оппозиция в ответ обвиняет руководство страны в предательстве национальных интересов. «Государство отодвинуло вопрос геноцида на второй план. Полностью его пока не отрицают, но они уже на этом пути», — подчеркнул экс-президент Серж Саргсян. Другой бывший глава государства Роберт Кочарян сетует, что Армения переживает трудные времена. По его словам, страна уже четыре года «находится в процессе поражения». «На этом фоне предание геноцида забвению многими очень тяжело воспринимается», — говорит он.

Противники Пашиняна также считают, что его политика привела снижению давления на Турцию на международной арене. Характерным в этом смысле стало заявление миссии ЕС в Армении. Сначала от ее имени в соцсетях была опубликована запись, где события 1915–1923 годов прямо назывались геноцидом, однако позже текст отредактировали, и осталось только упоминание о многочисленных жертвах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (второй справа) на мемориальной церемонии по случаю 110-й годовщины геноцида армян в Османской империи у мемориального комплекса Цицернакаберд Фото: TASS/AP/Vahram Baghdasaryan

Многие также обратили внимание на то, что и Дональд Трамп ничего не сказал о геноциде. « Сегодня мы чтим память тех замечательных людей, которые пострадали во время одной из самых страшных катастроф XX века. В этот день мы вновь присоединяемся к многочисленной армянской общине в Америке и во всем мире, скорбящей о множестве погибших», — говорится в его послании. При этом предыдущий президент Джо Байден традиционно заявлял именно об этнической чистке.

Что говорят эксперты

Армянский политолог Грант Микаэлян считает, что нынешняя годовщина стала важным политическим событием.

— Вообще-то эти мероприятия традиционно далеки от политики, в них обычно участвуют люди самых разных взглядов. Сейчас, однако, ситуация сложилась таким образом, что любое упоминание геноцида становится в определенном смысле оппозиционным жестом. Надо отметить, что в этом году участников траурного шествия было больше, чем в предыдущие годы, прошло оно максимально заметно внутри и за пределами страны. За последний месяц это уже второй болезненный удар по позициям команды Пашиняна, до этого протестный кандидат победил на выборах мэра Гюмри. Тенденция принимает устойчивый характер, — рассуждает он.

Люди у мемориального комплекса Цицернакаберд в день 110-й годовщины геноцида армян Фото: ТАСС/Александр Патрин

Заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов говорит, что армянское общество негативно реагирует на попытки отодвинуть вопрос геноцида на второй план.