Лихие вредоносные: почему не надо хранить подделки под Барби

Химические ловушки подстерегают людей в самом безопасном, казалось бы, пространстве — собственном доме. Элементарные знания химии и физики и соблюдение техники безопасности помогут не подвергать свое здоровье риску, считают ученые. При каких условиях не стоит бояться сковородок с антипригарным покрытием, как урановое стекло в буквальном смысле отравляет жизнь и чем страшны игрушки из лихих девяностых — в материале «Известий».

Токсичная кукла

Сейчас многие окружающие нас предметы и материалы могут быть опасны для жизни, если не соблюдать технику безопасности, считает заведующий лабораторией кафедры автоматики Института физико-технических интеллектуальных систем НИЯУ МИФИ Илья Стародубцев. Прежде всего речь идет о реакции на экстремально высокие температуры, запускающем целый каскад химических процессов.

— Наш мир состоит из изделий химической промышленности, которые при возгорании, как правило, начинают выделять токсичные вещества. И если начался пожар, то, по правилам гражданской обороны, охраны труда и пожарной безопасности, нельзя его пытаться тушить, а нужно, пригнувшись, уходить из горящего здания , — комментирует Стародубцев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По словам эксперта, потенциально опасен даже огнетушитель. Содержимое одного из таких приспособлений — углекислотного — при использовании охлаждается в среднем до –40 градусов. Неопытный человек может как минимум повредить себе руку, особенно если конус огнетушителя изготовлен из материала, не отличающегося теплоизоляционными свойствами.

— Источником опасности может оказаться всё — от мебели до изоляционных проводов и отделочных материалов, — продолжает эксперт. — При пожаре в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году воздух в помещении наполнился высокотоксичными веществами. Люди в большинстве своем погибли не от огня и повреждений, а от того, что надышались этими вредными испарениями, которые шли от материала.

Вещества, будучи в газообразном состоянии, попадали в легкие и застывали, буквально закупоривая органы дыхания.

Фото: Global Look Press/Alex Wong

Неприятные сюрпризы подстерегают нас и в самых мирных, казалось бы, местах. Например, источник вредных веществ можно найти в коробке со старыми игрушками.

— В 90-е годы прошлого столетия, например, продавались дешевые аналоги кукол Барби. При изготовлении этих подделок использовалась недорогая, но вредная для здоровья свинцовая краска , — рассказывает эксперт.

Надо ли бояться, что соседи облучают

Больше всего страхов связано с кухней. Но современные бытовые приборы, такие как микроволновая печь и индукционная плита, с точки зрения физиков не представляют опасности. Микроволновки излучают энергию, благодаря которой пища разогревается, но, по словам Стародубцева, это излучение по большей части остается внутри камеры, где находится еда. А часть побочного излучения выходит за пределы с задней стороны микроволновки.

— Получить вред можно, только если вы засунете голову в микроволновку и будете так стоять продолжительное время. Но это всё равно что взять нож и вырезать себе какие-то органы, — иронизирует эксперт.

Фото: Global Look Press/Ricardo Rubio

Мнительным людям, которых от соседских микроволновок отделяет стена, также не стоит переживать. «У микроволновой энергии — маленькая длина волны. Сквозь стены она не проходит», — успокаивает Илья Стародубцев.

— Индукционная плита теоретически может причинить вред, но опять же — если стоять, склонившись над ней на расстоянии 10–30 см, хотя бы по два часа в день на протяжении полугода, — комментирует Стародубцев.

А вот предметы утвари, особенно прослужившие не один год, требуют критического отношения. Важно знать, когда и при каких обстоятельствах старые кастрюли нельзя использовать.

Почему лучше выбросить алюминиевые кастрюли

Заведующий кафедрой «Промышленный дизайн, технология упаковки и экспертиза» Университета РОСБИОТЕХ, доктор химических наук, профессор Ирина Кирш предостерегает, что алюминиевая посуда при неправильном использовании может представлять определенные риски для здоровья.

— Основная проблема заключается в том, что при нагревании и приготовлении кислых блюд алюминий способен выделяться в пищу. При регулярном потреблении пищи, приготовленной в такой посуде, металл может накапливаться в организме и оказывать негативное влияние на здоровье человека , — комментирует профессор.

Фото: РИА Новости

По словам Ирины Кирш, особое беспокойство вызывает потенциальная связь избытка алюминия с нарушениями работы нервной системы. Исследования показывают, что этот металл может откладываться в тканях мозга, хотя точный механизм его воздействия еще изучается.

— Важно понимать, что современная анодированная посуда (со специальной обработкой поверхности) значительно безопаснее обычной алюминиевой — она практически не пропускает металл в пищу. А вот старые алюминиевые кастрюли и формы, особенно с повреждениями, лучше заменить , — предостерегает профессор.

Зато опасаться алюминиевой фольги, предназначенной для приготовления блюд, не стоит, поскольку многократное использование одного и того же куска фольги не подразумевается.

— Кроме того, для запекания и в качестве упаковки некоторых пищевых продуктов применяется специальная фольга, покрытая слоем особого «пищевого» лака. Она прошла необходимую санитарно-гигиеническую экспертизу, имеет разрешение на контакт с пищевой продукцией и полностью безопасна для человека, — комментирует Ирина Кирш.

Опасна ли тефлоновая сковорода

В последнее время в разряд интернет-страшилок попали сковороды с антипригарным покрытием. Любителей такой утвари пугают ядовитыми парами, которые якобы выделяются при готовке и могут привести к интоксикации.

— Качественная сковорода из фторопласта (их и называют тефлоновыми) при правильном использовании совершенно безопасна. Этот материал является инертным полимером. Помимо посуды из него изготавливают различные протезы, имплантаты для медицинских целей, и безопасность его подтверждена клиническими исследованиями, — успокаивает профессор.

Фото: Global Look Press/Frank May

По словам эксперта, фторопласт обладает уникальной химической стойкостью и не взаимодействует с пищей при температурах приготовления до 200 градусов, поэтому имеет высокие антипригарные свойства и биологическую инертность.

— Однако важно помнить, что любое покрытие имеет свои пределы эксплуатации. Если тефлоновую поверхность раскалить при температуре выше 260 градусов, что бывает при сильном нагреве пустой сковороды, то покрытие может начать разрушаться с выделением вредных веществ. Особенно это касается недорогих тонких сковородок с некачественным покрытием , — предостерегает Ирина Кирш.

Чтобы избежать таких ситуаций, профессор советует соблюдать простые правила: не перегревать посуду и своевременно заменять ее при повреждении покрытия.

— Качественная посуда с многослойным тефлоновым покрытием и толстым дном значительно снижает любые потенциальные риски, делая приготовление пищи удобным и безопасным, — резюмирует специалист.

Фото: Global Look Press/Frank May

Профессор считает, что вполне можно доверять и полимерной посуде, которая изготавливается из специальных марок полимеров, допущенных к контакту с пищевыми продуктами. Эти материалы устойчивы к воздействию различных химических веществ, входящих в составы пищевых продуктов. Они имеют подтвержденную безопасность при указанных для изделия режимах и условиях эксплуатации, в том числе при нагреве в микроволновых печах. Впрочем, надо учитывать, что они полностью безопасны при обязательном соблюдении условий и сроков эксплуатации посуды.

— Исследования подтверждают, что безопасным материалом для посуды является также стекло. Такая посуда химически инертна и не выделяет никаких веществ даже при контакте с агрессивными средами. Ее термическая устойчивость делает ее хорошим выбором для любых видов тепловой обработки продуктов , — продолжает Ирина Кирш.

Рискованное хобби Людмилы Гурченко

Красивые и опасные — это про изделия из так называемого уранового стекла. Раньше для того, чтобы получить эффектные оттенки, в сырье добавляли соединения урана. Изделия из такого стекла были особенно популярны в XIX и XX веках, однако потом их сняли с производства. Причины — вредность производства и активное применение этих компонентов в других, более важных сферах.

— Запасы урана вообще на Земле ограниченны. Еще лет 70, и урана не будет. Он стал дорогим, потому что широко применяется в энергетике, в космической отрасли, медицине, геологии, военной промышленности , — рассказывает Илья Стародубцев.

По словам физика, урановое стекло излучает в час больше 1 микрозиверта (мкЗв, единица измерения доз ионизирующего излучения). Для сравнения: доза облучения, получаемая организмом в течение суток в результате естественного радиоактивного фона, составляет 6,5 мкЗв. Красивое урановое стекло — источник альфа- и бета-лучей. Встречались и изделия, которые были источником даже слабого гамма-излучения.

— Многое зависит от того, как это стекло делали, при какой температуре выдували и какие там добавлены присадки, — комментирует Илья Стародубцев. — В зависимости от температуры и количества урана получались разные цвета — от зеленого до желтоватого. Мощность излучения зависит и от размера изделия.

Однако не нужно спешить выбрасывать бабушкины раритеты, если вы ими дорожите. Надо просто знать, как с ними обращаться.

— Урановое стекло безопасно, если оно стоит в серванте за обычным стеклом — оно задерживает излучение. Легкой преградой альфа- и бета-лучам может служить полиэтилен или кусочек дерева. Лучше, чтобы в радиусе 10–20 см ничего живого не было. И я бы не стал есть или пить из такой посуды. При определенных температурных условиях или под воздействием, например, уксусной кислоты этот уран начнет «выходить» из стекла, присоединяться к продуктам в виде газа , — предостерегает физик.

Актриса Людмила Гурченко Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

По словам Ильи Стародубцева, основная опасность уранового стекла заключается в том, что такая посуда может упасть и разбиться. А если микроскопический осколок случайно попадет в организм, то внутри человека окажется источник ионизирующего излучения. Гипотетически этот кусочек стекла может естественным путем выйти, но даже при таком варианте он успеет причинить вред здоровью. Эксперт подчеркивает, что к альфа- и бета-излучению наиболее чувствительны молочная железа у женщин и гонады (половые железы) у мужчин. Также от облучения страдают щитовидная железа и красный костный мозг.

Поскольку декоративные вещи из уранового стекла не производится, их можно встретить (если повезет) на барахолках или, если позволяют средства, приобрести на антикварных аукционах. В свое время такие раритеты собирала Людмила Гурченко. Эти предметы красовались на подоконнике ее квартиры — актрисе нравилось любоваться урановым стеклом, когда на него падали лучи солнца. Впрочем, считается, что диагнозы звезды (ревматоидный артрит, болезни сердца и гипертония) не связаны с воздействием вредного стекла.

Между тем не факт, что владельцы любуются именно на урановое стекло. Иногда за такие изделия выдают менее ценные вещи из купоросного стекла. Опасаться таких подделок тоже стоит, поскольку красивые оттенки ему придают не самые полезные добавки, в частности свинец или медная соль. Купоросное стекло, как и урановое, красиво светится под ультрафиолетом, потому что у обоих видов схожая кристаллическая решетка. Поэтому определить, что именно вам попалось, можно только с помощью дозиметра.