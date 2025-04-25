В Екатеринбурге провели рейд в отношении граждан неонацистских взглядов

В Екатеринбурге правоохранительные органы провели масштабный рейд в отношении граждан, которые придерживаются неонацистских взглядов. В результате него было изъято большое количество ножей, кастетов, перцовых баллонов и нацистской атрибутики. Об этом 25 апреля «Известиям» рассказал источник в силовых структурах.

В результате правоохранительные органы назначили административное наказание в отношении двух жителей Екатеринбурга в соответствии со ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами»). На данный момент подозреваемых арестовали на 14 суток.

«В преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне интенсивность проведения подобных мероприятий в регионе значительно повысится», — отметил собеседник.

Ранее, 8 апреля, глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников сообщил, что с начала этого года было предотвращено 47 террористических преступлений, подготовленных с участием молодых людей, включая подростков. Всего за последние три года арестовали свыше 2,5 тыс. молодых людей, которые попали под влияние украинских неонацистов и террористических организаций.