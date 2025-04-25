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В Калининградской области пройдет акция «Эшелон Победы»

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Фото: ТАСС/Максим Коротченко
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В Калининградской области 25 апреля стартует акция «Эшелон Победы», посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Акция организована по решению командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Липилина совместно с Калининградской железной дорогой.

В этот день поезд отправится в путь и сделает остановки на станциях Балтийск, Багратионовск, Советск, Полесск, Нестеров, Гусев и Черняховск. Проект завершится 4 мая, когда состав прибудет на платформу Северного вокзала Калининграда.

На каждой станции состоятся концертные программы, а остановки поезда будут сопровождаться фонограммой с легендарным голосом диктора Юрия Левитана о победе над фашистской Германией.

В состав эшелона вошли паровоз серии «Л», платформы с образцами военной техники, два вагона-музея с передвижной экспозицией. В составе эшелона есть также вагоны с тематическими выставками о ВОВ с интерактивными площадками «Оружие Победы», «Имущество красноармейца», «Узел связи», «Особый отдел», «Трофейное имущество».

«Прибыл «Эшелон Победы», в котором находятся экспонаты Великой Отечественной войны, экспозиция специальной военной операции, современная наша техника. <...> Не меньшую часть составляет музыкальное сопровождение. Оно не просто, вот так было и во время Великой Отечественной войны — вот такие поезда ходили, поднимали дух нашим солдатам», — рассказал начальник Дома офицеров Балтийского флота Василий Кучер.

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22 апреля сообщалось, что «Поезд Победы» Минобороны РФ прибыл в город Орел в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!». В составе поезда восемь вагонов с тематическими экспозициями, которые посвящены Вооруженным силам России, преемственности поколений и подвигу героев, защищающих Отечество.

9 мая 2025 года отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием ВОВ.

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