«В первые два раунда Кубка Гагарина достаточно набили шишек»

Хоккеисты московского «Динамо» в нынешнем сезоне КХЛ впервые с 2013 года оказались в одном шаге от финала Кубка Гагарина. Они прошли в плей-офф КХЛ петербургский СКА и казанский «Ак Барс», выиграв у них серии со счетом 4:2 по итогам шести матчей. Теперь бело-голубые готовятся к полуфиналу против челябинского «Трактора», который стартует 29 апреля.

В интервью «Известиям» защитник «Динамо» Артем Сергеев оценил состояние команды перед новой серией, поделился мнением о надежности игры в обороне и объяснил, что надо сделать для победы в сезоне.

— После двух выходных дней после серии с «Ак Барсом» уже вкатились в тренировочный режим?

— Да, конечно, уже готовы к серии с «Трактором». Даже вкатываться не надо было. Мы уже прошли два раунда — этого достаточно, чтобы быть в тонусе.

— Чем «Трактор» для «Динамо» будет сложнее, чем СКА и «Ак Барс»?

— В субботу посмотрим, разберем, что ждать от этой команды. Пока ничего конкретно не могу сказать. Уверен, тренерский штаб всё нам подскажет.

— Что нужно сделать, чтобы не повторить ошибок предыдущих соперников «Трактора» — «Адмирала» и минского «Динамо» — с упущенными победами, когда они вели 3:0 и 4:0?

— У нас это почти случилось в пятом матче с «Ак Барсом», когда мы вели 4:1 перед третьим периодом, но в итоге Казань сократила до 4:3 и едва не сравняла в конце, попав в перекладину. Но мы перестроились... Точнее, сыграли по-другому. И уже в последнем, шестом матче такое не повторили, выиграв 6:1. Теперь в курсе, что надо делать, чтобы не допустить таких камбэков «Трактора».

— Что надо делать?

— Ну это я уже не могу рассказать (улыбается).

— Вариант не забрасывать столько шайб в первые два периода и не вести с таким крупным счетом, как делали «Адмирал» и Минск, не рассматривается?

— Нет, конечно (смеется). Надо забирать то, что дают. И не отпускать это.

— В игру «Динамо» по ходу этого сезона удачно вписался Дилан Сикьюра, перешедший зимой из «Трактора». Чувствуется, что он особенно мотивирован против Челябинска?

— Думаю, да. Серия против бывших команд для любого игрока очень многое значит и дополнит ему эмоций.

— Насколько вам как защитнику сейчас можно чувствовать себя спокойно, когда два вратаря показали свою надежность в прошедших сериях, — Максим Моторыгин против СКА, Владислав Подъяпольский против «Ак Барса»?

— Спокойно никогда не бывает, потому что мы играем против хороших хоккеистов, хороших команд. Доверие к нашим ребятам в воротах, безусловно, очень большое. Но я уже говорил не раз, что их успехами злоупотреблять нельзя и нужно быть самим ответственными. Мы, защитники, да и вся команда в целом должны тоже быть очень надежными, помогая нашим вратарям.

— В сериях против СКА и «Ак Барса» вам это удалось?

— Конечно, конечно. Думаю, статистика это подтверждает. В плане количества блокированных бросков по нашим воротам «Динамо» выступило очень хорошо.

— С чем связываете неудачное начало серии против «Ак Барса», когда вы проиграли дома два первых матча? И за счёт чего удалось в итоге выиграть следующие два матча и пройти дальше?

— На самом деле глобально ничего не меняли. Просто начали делать то, что изначально должны были делать. Поэтому удалось серию перевернуть.

— Как человек, дважды выигрывавший Кубок Гагарина с ЦСКА, что посоветуете своим партнерам по «Динамо», не выигрывавшим трофей, перед решающей частью плей-офф?

— Думаю, тут даже не то что посоветовать что-то надо... Мы уже прошли два раунда плей-офф и достаточно набили шишек, узнали свои сильные и слабые стороны. Подтянули их. В целом скажу, что не нужно думать о глобальном — надо идти от игры к игре, готовясь к каждому следующему матчу

— В чем еще надо прибавлять «Динамо», чтобы пройти в финал?

— Во всём по чуть-чуть (улыбается).