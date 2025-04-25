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Шойгу обвинил Запад в провоцировании гуманитарных кризисов и вооруженных конфликтов

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу 25 апреля заявил, что западные страны провоцируют гуманитарные кризисы и вооруженные конфликты.

«Запад продолжает действовать привычным путем санкционного давления, шантажа и угроз применения силы. Против государств, проводящих независимую внутреннюю и внешнюю политику, задействуются противоправные методы вмешательства в их внутренние дела, провоцируются гуманитарные кризисы и вооруженные конфликты», — сказал он на пленарном заседании научно-экспертного совета СБ.

Шойгу также указал на проведение западными спецслужбами информационно-психологических диверсий, направленных на разрушение базовых моральных и культурных норм, традиций, религиозных устоев, институтов брака и семьи.

«Необходимость противостоять внешнему давлению, угрозам и вызовам современности ставит перед Российской Федерацией и странами Глобального Юга и Востока крайне важную задачу выработки механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности для всех государств. Совместные усилия позволят дать адекватный ответ на опасное накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира», — добавил секретарь СБ РФ.

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24 апреля в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщили, что спецслужбы стран Европы фабрикуют новые обвинения о связях президента США Дональда Трампа с Москвой, развертывая кампанию по подрыву его миротворческих усилий. В ведомстве добавили, что Париж и Лондон самый большой интерес проявляют к сведениям о проектах американцев с российскими газовыми и нефтяными компаниями.

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