В Перу обнаружили хорошо сохранившуюся мумию женщины возрастом 5 тыс. лет

Ученые обнаружили древнее захоронение молодой женщины высокого социального положения в регионе Лима в Перу. Об этом 24 апреля сообщили на сайте министерства культуры республики.

«Это исключительное захоронение, поскольку сохранились кожа, волосы и ногти, что является редкостью в этой местности, где обычно находят только остатки скелета», — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что обнаруженные останки принадлежат женщине в возрасте от 20 до 35 лет. Они были найдены на археологическом объекте Асперо в древнем рыбацком городе цивилизации Караль. Это старейшая из известных цивилизаций Америки, которая существовала примерно в период с 3000 до 1800 года до нашей эры.

В министерстве культуры Перу сообщили, что тело женщины было завернуто в несколько слоев ткани, сверху его накрыли покрывалом с перьями попугаев, а на голове был убор с пучками скрученных нитей.

«Характеристики подношений и погребального обряда указывают на то, что женщина занимала высокое социальное положение, что подтверждает свидетельства ведущей роли женщин в этом древнем андском обществе», — сообщили ученые.

В захоронении также оказались предметы, которые туда поместили при похоронах вместе с телом. Среди них были плетеные корзины, украшенные иглы, раковина амазонской улитки, клюв тукана, инкрустированный бусинами, ткань, клубни батата и другие вещи.

Археологи 20 апреля нашли к югу от столицы Египта Каира гробницу сына фараона Усеркафа — принца Усерефры, а также перенесенную в нее статую фараона Джосера. Уточняется, что обнаруженный археологический памятник содержит множество иероглифических надписей.

Кроме того, 26 февраля египетские археологи завершили работы на территории «золотого города», который находится недалеко от Луксора. В ходе раскопок специалисты открыли древний комплекс по переработке золотых руд. Возраст находки составляет около 3 тыс. лет. Также ученые обнаружили район, в котором когда-то жили золотодобытчики.