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Археологи нашли в Египте гробницу принца Усерефры, сына фараона Усеркафа

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Фото: mota.gov.eg
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К югу от столицы Египта Каира археологи нашли гробницу сына фараона Усеркафа — принца Усерефры, а также перенесенную в нее статую фараона Джосера. Об этом 18 апреля сообщило министерство туризма и древностей Египта.

«Совместная египетская миссия под руководством Высшего совета по древностям и Фонда древностей и наследия имени Захи Хавасса обнаружила гробницу принца Усерефры, сына царя Усеркафа, первого царя Пятой династии Древнего царства, во время работы миссии на археологическом объекте Саккара, а также многочисленные важные археологические находки этой эпохи и более поздних периодов», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что обнаруженный археологический памятник содержит множество иероглифических надписей. Многие из них описывают имя и титулы покойного принца. Среди них встречается, например, «наследный принц, правитель регионов Буто и Нехбет, королевский писец, министр, судья и священнослужитель».

Также утверждается, что археологическая экспедиция впервые обнаружила в стенах гробницы статую фараона Джосера, его жены и 10 дочерей.

«Первоначальные исследования показали, что эти статуи находились внутри комнаты рядом со ступенчатой ​​пирамидой царя Джосера и были перенесены в гробницу принца Усерефры в поздний период. Миссия продолжит работу по выяснению причины перемещения этих статуй с их первоначального места сюда», — сообщили исследователи.

Еще одной находкой стал жертвенный стол диаметром 92,5 см. На него был нанесен текст со списком жертвоприношений. В одной из камер гробницы ученые нашли статую из черного гранита высотой 1,17 м.

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26 февраля египетские археологи завершили работы на территории «золотого города», который находится недалеко от Луксора. В ходе раскопок специалисты открыли древний комплекс по переработке золотых руд. Возраст находки составляет около 3 тыс. лет. Также ученые обнаружили район, в котором когда-то жили золотодобытчики.

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