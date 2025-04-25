Индия и Пакистан оказались на грани войны. Разбор

В индийском Кашмире террористы расстреляли 26 человек, в основном туристов из других регионов Индии. Ответственность за атаку взяла группировка, поддерживающая присоединение Кашмира к Пакистану. Трагедия резко обострила отношения между двумя странами, каждая из которых обладает ядерным оружием. К чему приведет эскалация и почему Кашмир стал ареной длительного конфликта — в материале «Известий».

Что произошло в Кашмире

• 22 апреля возле города Пахалгам на территории индийского Кашмира произошла атака на группу туристов. Пятеро боевиков расстреляли 26 мужчин: 23 индийца из других регионов, по одному гражданину Непала и ОАЭ и сопровождавшего их кашмирца. Еще не менее 20 человек получили ранения.

• Ответственность за нападение взяло на себя «Кашмирское сопротивление». Оно входит в террористическую организацию «Лашкар-е-Тайба» (запрещена в России), которая действует в основном на территории Пакистана и ставит перед собой цель присоединения Кашмира. Террористы заявили, что атака на туристов стала ответом на заселение индийцами Кашмирской долины.

• Индия немедленно ввела ряд мер против Пакистана в ответ на атаку. Она закрыла единственный сухопутный пункт пересечения границы и отменила программу освобождения от виз, обязав пользовавшихся ей пакистанцев покинуть страну в течение двух суток. Состав дипломатического корпуса Пакистана в Нью-Дели был сокращен с 55 до 30 человек, персонами нон грата были объявлены советники по обороне, военно-морским и военно-воздушным силам. Пакистан, в свою очередь, прервал торговлю с Индией, закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний и тоже аннулировал программу освобождения от виз.

• Индия также приостановила действие Договора о водах Инда, действовавшего с 1960 года. Соглашение разделило между двумя странами контроль над притоками Инда, который течет в основном по территории Пакистана и играет ключевую роль в его жизни. Договор препятствует тому, чтобы Индия искусственно вызывала наводнения или засуху в Пакистане. В Исламабаде предупредили, что любые действия, связанные с перенаправлением потоков воды, будут расценивать как «акт войны» с вытекающими отсюда последствиями.

Как возник конфликт в Кашмире

• До середины XX века на ныне спорной территории располагалось княжество Джамму и Кашмир во главе с махараджей Хари Сингхом. Когда в 1947 году Великобритания объявила о плане покинуть Индийский полуостров и разделить его территорию на собственно Индию и Пакистан, сотням формально независимых княжеств был дан выбор: присоединиться к одному из новых государств или сохранить самостоятельность. Подавляющее большинство присоединилось к Индии или Пакистану в зависимости от того, какой была их преобладающая религия: индуизм или ислам.

• Хари Сингх первоначально объявил о намерении сохранить независимость. Хотя сам он был индуистом, он питал неприязнь к центральному правительству Индии. При этом большинство населения Джамму и Кашмира было мусульманским, в связи с чем он опасался поглощения Пакистаном. Решение о сохранении независимости вызвало восстание с целью свержения махараджи и присоединения к Пакистану.

• Хари Сингх обратился за помощью к Индии, которая поставила условие о вхождении княжества в ее состав. Махараджа согласился, и Индия ввела войска, которые успели занять две трети его территории. Пакистан после некоторого промедления ввел свою армию, в результате чего началась первая индо-пакистанская война. По ее итогам территориальные изменения оказались незначительными и было заключено перемирие. ООН приняла резолюцию о необходимости провести плебисцит, чтобы определить судьбу спорной территории, однако это предложение отвергли и Индия, и Пакистан.

• В дальнейшем между Индией и Пакистаном произошло еще три крупных вооруженных конфликта в Кашмире: вторая индо-пакистанская война 1965 года, третья индо-пакистанская война 1971 года (в основном она проходила в современном Бангладеш) и Каргильская война 1999 года. В последнем случае Пакистан отрицал свою вовлеченность, указывая на участие в конфликте кашмирских моджахедов. Все эти столкновения не привели к каким-либо значимым территориальным изменениям.

• Споры Индии и Пакистана из-за Кашмира осложняются наличием у обеих стран ядерного оружия. Первое ядерное испытание Индия провела еще в 1974 году, после чего на два десятилетия остановила развитие атома. Пакистан начал разработку оружия в ответ на потерю Бангладеш в 1971 году. В 1998 году обе страны провели ядерные испытания и добились ядерного паритета между собой.

• До 2019 года индийский Кашмир был штатом с особым статусом, пока не был разделен на две союзные территории, управляемые федеральными властями. Одна из них получила название Джамму и Кашмир, а другая — Ладахк. Это решение лишило местных жителей прежних льгот, а остальным жителям Индии дало право покупать в бывшем штате недвижимость и устраиваться на работу. Это вызвало напряжение в Кашмире, именно тогда и было образовано «Кашмирское сопротивление».

Из чего состоит нынешний Кашмир

• В настоящее время территория, под которой принято называть Кашмир, поделена на несколько непохожих друг на друга образований. Самым населенным является индийская союзная территория Джамму и Кашмир с населением в 12 млн человек, при этом в соседнем Ладахк проживает всего 270 тыс. человек. Джамму и Кашмир условно делятся на Джамму, где из 5,5 млн человек две трети населения являются индуистами, и Кашмирскую долину, чье 6,5-миллионное население почти полностью является мусульманским. В Ладахке почти половина населения исповедует ислам, а около 40% привержено буддизму. К нему также относится ледник Сиачен, в котором Пакистан сохраняет свое военное присутствие.

• Подконтрольная Пакистану территория также делится на две части. Большая часть является провинцией Гилгит-Балтистан и находится в самой северной части Кашмира. Там проживает около 1,5 млн человек. К югу располагается Азад-Кашмир, чья территория в шесть раз меньше, но население почти в три раза больше. Формально Пакистан относится к Азад-Кашмиру как к самостоятельному государству, имеющему свои властные органы и государственные символы, однако в мире к этой территории относятся как к входящей в состав Пакистана.

• Частично территорию Кашмира также контролирует Китай, который включает эти владения в регионе в состав Синьцзян-Уйгурского автономного района. Одним из районов является Аксайчин — пустынный и ненаселенный участок, через который проходит китайская дорога на Тибет. КНР заняла его в ходе присоединения Тибета в 1951 году. Другим является также необитаемая долина Кырчинбулака, известная еще как Транс-Каракорумский тракт. Эту территорию Пакистан согласился передать Китаю в рамках соглашения 1963 года.

• Индия в настоящее время претендует на все территории, которые занимают и Пакистан, и Китай. При этом в Нью-Дели предъявляют претензии Исламабаду за уступку долины Кырчинбулака Пекину, считая ее незаконной. Пакистан претендует на союзные территории Индии Джамму и Кашмир и Ладахк. Хотя из-за ядерного паритета стороны не ведут активных боевых действий за территории, между ними происходят стычки, в том числе с участием террористических группировок.

Произойдет ли эскалация в Кашмире

• Инцидент стал попыткой руководства Пакистана отвлечь внимание населения от тяжелого экономического кризиса в стране, уверены в экспертном сообществе. Целью атаки были намеренно выбраны внутренние туристы Индии, чтобы не было задето коренное население региона, а в атаке использовались посторонние силы, чтобы Нью-Дели не обвинил Исламабад в формальной агрессии. Инцидент привел к изоляции Пакистана, обычно одобряющие его США и Китай дали понять, что в этот раз поддержку они не выразят.

• На нынешней стадии эксперты исключают возможность начала ядерного конфликта: ни Индия, ни Пакистан к этому не готовы. Полноценные боевые действия с участием конвенциональных сил также маловероятны. Однако со стороны Индии возможен удар возмездия локального масштаба с использованием беспилотной авиации по населенным пакистанским территориям северного Кашмира, где расположены лагеря подготовки боевиков, считают аналитики. Сократив численность дипломатического персонала по военной линии в Пакистане, Индия дала понять, что будет действовать в ответ жестко и настойчиво.

При подготовке материала «Известия» беседовали с: