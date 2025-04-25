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Экономист рассказал о нераспространении самозапрета на кредиты на вклады и счета

Доцент Балынин: самозапрет на кредиты не защитит средств на вкладах или счетах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова
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Самозапрет на кредиты страхует от мошенников, которые берут кредиты на имя граждан, но он не защищает средств на вкладах или счетах. Об этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил в пятницу, 25 апреля.

«В частности, самозапрет никак не защищает средств, находящихся на банковском вкладе или счете, к которому привязана банковская карта», — сказал экономист в беседе с aif.ru.

Эксперт порекомендовал не спешить с принятием любых финансовых решений, особенно когда это происходит по указанию, озвученному по телефону. Не стоит называть незнакомцам коды доступа, переходить по сомнительным ссылкам, а также устанавливать приложения из непроверенных источников, добавил он.

«От таких уловок по объективным причинам самозапрет не может защитить», — предупредил Балынин.

При этом самозапрет не распространяется на ряд кредитов, напомнил специалист. Речь идет об ипотеке, автокредите, образовательном кредите и т. д.

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Ранее, 8 апреля, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что возможностью установить самозапрет на кредитование воспользовались почти 9 млн россиян, сообщает 360.ru. Она уточнила, что граждане активно применяют механизмы, способные защитить их от мошенников, передает RT.

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