Самозапретом на кредиты воспользовались почти 9 млн россиян

Возможностью установить самозапрет на кредитование воспользовались почти 9 млн россиян. Об этом 8 апреля сообщила глава Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.

«Оформлено сейчас самозапретов почти 9 млн: 8 млн 700 тыс. самозапретов граждане оформили. Это за период очень маленький — чуть больше чем месяц», — уточнили глава ЦБ на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.

Она отметила, что граждане активно применяют механизмы, способные защитить их от мошенников.

Сервис с возможностью запретить выдачу кредитов самому себе заработал на портале «Госуслуги» с 1 марта. У тех, кто подал такое заявление, в кредитной истории появляется специальная отметка, при наличии которой банки и микрофинансовые организации должны отказать человеку в случае заявки на кредитование. При этом самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные кредиты и автокредиты.