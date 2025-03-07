По зову долга: как самозапрет на кредиты изменит тактику мошенников

С 1 марта у жителей России появилась возможность оформить самозапрет на кредиты — по словам главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, по состоянию на 5 марта этой опцией уже воспользовались более 4 млн человек. Однако, как считают эксперты, мошенники могут придумать новые уловки, чтобы и в этих условиях пытаться оформлять займы на россиян. Подробности в материале «Известий».

Как введение самозапрета на кредиты повлияет на мошенников

Самозапрет на оформление кредитов значительно усложнит деятельность злоумышленников, считает специалист по противодействию финансовому мошенничеству компании F6 Дмитрий Дудков. Если человек заранее заблокирует возможность оформления новых займов, мошенники не смогут получить кредиты от его имени, даже если завладеют его паспортными данными или другими персональными сведениями, в том числе от самой потенциальной жертвы.

Главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич напоминает, что отмена самозапрета будет действовать не сразу, а через день после внесения соответствующей отметки в состав кредитной истории. Для тех же, кто не оформит себе самозапрет, с 1 сентября 2025 года будет активен период охлаждения (задержки выдачи) — при суммах кредитов от 50 до 200 тыс. рублей он составит четыре часа, а при суммах выше 200 тыс. рублей — 48 часов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам эксперта, оба инструмента позволят человеку получить время, в рамках которого он может посоветоваться с родными и близкими, а также обратиться в правоохранительные органы.

Плюс к этому самозапрет на кредиты позволит защитить граждан, на чье имя мошенники попытаются оформить кредит без их участия: банк или микрофинансовая организация (МФО) перед выдачей займа проверит, установлен ли самозапрет, и при его наличии не смогут выдать кредит. Впрочем, не стоит ожидать, что мошенники откажутся от попыток принудить человека взять банковский кредит или микрозайм, отмечает руководитель отдела консалтинга и аудита Angara Security Александр Хонин.

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— Злоумышленники просто сменят тактику, — говорит собеседник «Известий». — Однако чтобы теперь «незаконно» оформить кредит или микрозайм, им придется приложить больше усилий, а в большинстве случаев просто отказаться от таких действий.

Как изменится тактика мошенников на фоне введения самозапрета

В связи с введением опции самозапрета сценарий мошенников может быть скорректирован, считает интернет-аналитик и эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс. В частности, злоумышленники могут сосредоточиться на более изощренных методах получения доступа к учетным записям граждан — например, усилив фишинговые атаки, а также разрабатывая более убедительные схемы социальной инженерии для получения данных или взлома аккаунтов «Госуслуг».

— Кроме того, мошенники могут попытаться получить доступ к мобильным устройствам жертв, чтобы перехватить SMS-сообщения с кодами подтверждения, или нацелиться на менее защищенные сервисы, где самозапрет не реализован, — говорит собеседница «Известий». — В целом появление самозапрета заставит мошенников адаптироваться и искать новые пути обхода защитных механизмов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Глобально в действиях мошенников мало что изменится, поскольку их основное оружие — это социальная инженерия, отмечает ведущий эксперт отдела разработки и тестирования компании «Код безопасности» Александр Самсонов. Специалист предполагает, что злоумышленники, вероятно, просто придумают новые легенды или изменят старые, а также будут концентрироваться на том, чтобы уговорить потенциальную жертву снять самозапрет.

По словам Александра Хонина, сделать это можно легко, получив доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах». Поэтому вариаций на тему «Вам звонит сотрудник банка, давайте установим самозапрет, сообщите код» — может стать больше. Атаки станут длительнее, поэтому возникнут новые поводы «убедить или заставить» жертву молчать и ждать тот самый срок, пока самозапрет снимается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Кроме того, может повыситься интерес злоумышленников к электронной подписи граждан как одному из способов подтверждения действий на «Госуслугах», — объясняет эксперт.

Между тем, как отмечает Александр Самсонов, многие граждане всё равно не будут устанавливать самозапрет по тем или иным причинам. В итоге потенциальная аудитория мошенников при использовании стандартных схем сократится, но всё равно будет очень большой.

Как защититься от новых приемов мошенников на фоне самозапрета

В условиях возможного изменения тактики мошенников в зоне риска, скорее всего, останутся прежние категории людей — более доверчивые и менее грамотные в плане обращения с современными технологиями, считает Александр Самсонов. Известно множество случаев, когда пожилые люди сами, следуя уговорам злоумышленников, шли в банк, брали кредиты и переводили их на счета аферистов.

— Теперь мошенники могут так же уговорами добиваться, чтобы человек сначала снял запрет на выдачу кредита, а затем реализовать основную часть схемы, — прогнозирует собеседник «Известий».

По мнению Дмитрия Дудкова, в случае с гражданами, которые не обладают достаточным уровнем финансовой грамотности и не уделяют внимание защите от мошенничества, мера с самозапретом может быть более эффективной, если он будет устанавливаться автоматически по умолчанию, когда пользователь не отказался от него в течение определенного периода.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

Чтобы защититься от кредитного мошенничества, стоит не только включить функцию самозапрета, но и следовать определенным рекомендациям. Прежде всего Дмитрий Дудков советует не разговаривать по телефону и в мессенджерах с неизвестными, кем бы они ни представлялись: сотрудниками банков, операторов сотовой связи или государственных сервисов.

— Не стоит переходить по ссылкам из SMS и сообщений в мессенджерах, даже если внешне они похожи на сообщения от банков, госсервисов или других организаций, — говорит эксперт. — Кроме того, не устанавливайте приложения по ссылкам из SMS, сообщений в мессенджерах, писем и от подозрительных сайтов. Устанавливайте приложения только из официальных магазинов приложений.

Если вам предлагают скачать или обновить приложение банка и присылают ссылку, позвоните на горячую линию, указанную на обороте банковской карты, и уточните, действительно ли полученное вами предложение исходит от банка. Наконец, не сообщайте посторонним коды безопасности и подтверждения операций, а также не вводите эти данные на незнакомых, подозрительных сайтах и в сомнительных приложениях, заключает Дмитрий Дудков.

С чем связано введение самозапрета на кредиты в России

Возможность установить самозапрет на получение кредитов обсуждалась еще несколько лет назад, напоминает Александр Хонин. Такую меру предложили ввести наряду с кратковременной заморозкой средств при подозрении на осуществление банковских переводов без согласия клиента — она начала действовать летом 2024 года.

С 1 марта 2025 года новая норма о самозапрете на кредиты вступила в силу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Самозапрет на кредитование распространяется на все виды займов, кроме ипотечных, образовательных и автокредитов. Человек может самостоятельно выбрать условия действия самозапрета.

Например, указать максимальную сумму для одного или нескольких последовательных денежных переводов, при превышении которой операции прекращаются. Также есть возможность ограничить себе доступ к определенным кредиторам, например, к микрофинансовым организациям.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще один вариант — запрет на способ обращения за кредитом. Можно ограничить дистанционное заключение договора, очное подписание в отделении банка или оба способа.

Как отмечает Александр Хонин, также не стоит забывать про случаи, когда злоумышленники брали микрозаймы по украденным паспортным данным. Соответственно, подобные самозапреты исключат и такую возможность.