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Эксперт рассказал о росте инвестиций в арендное жилье

Эксперт Чернокульский: весна — самое удачное время для вложений в рентное жилье
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Замедление роста цен на вторичном рынке, снижение доходности по вкладам и предстоящий летний спрос на аренду делают весну удачным временем для вложений в рентную недвижимость. Об этом рассказал «Известиям» 26 апреля директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в марте 2025 года составила 114 тыс. рублей, что всего на 4,86% выше, чем годом ранее.

В I квартале 2025 года арендные ставки снизились на 2,5–10% в зависимости от города, но эксперты считают это временным явлением.

«Корректировка цен связана с сезонным падением спроса, но предпосылок для долгосрочного снижения нет. Ипотека остается недоступной (ставки на вторичку — 28,41%), поэтому спрос на аренду будет только расти», — сказал Чернокульский.

Уже летом, особенно в августе-сентябре, традиционно начинается ажиотаж из-за студентов и возвращающихся из отпусков.

Снижение арендных цен остановится в мае, а летом ожидается резкий рост. Сейчас — лучшее время для арендаторов и инвесторов: можно успеть купить квартиру, отремонтировать и сдать в пик сезона.

«Еще один фактор — падение ставок по вкладам: в начале апреля средний процент в топ-10 банков снизился до 20,05%. Когда у вкладчиков заканчивается срок депозита, многие задумываются о вложениях в недвижимость. Условия для этого сейчас оптимальные», — подытожил Чернокульский.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

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Аналитики ГК «Развитие» 20 апреля рассказали о росте спроса на рынке аренды недвижимости. Они отметили, что число сдаваемых в долгосрочную аренду квартир относительно февраля 2025 года выросло на 4,2%, в сравнении с концом 2024 года — на 28%.

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