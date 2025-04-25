Отечественный подсолнечник посеяли в Крыму
Аграрии Крыма тестируют подсолнечник отечественной селекции. Специалисты должны оценить всхожесть и урожайность перспективных сортов.
Как уточняет ИА SevastopolMedia со ссылкой на ФГБУ «Россельхозцентр» по Крыму, партнером проекта стала специализирующаяся на российских семенах компания. В организации отметили, что продвижение отечественных сортов и гибридов подсолнечника важно и для так называемой аграрной устойчивости, и для продовольственной безопасности.
Демонстрационный участок является живой витриной селекционных достижений, которая доступна для изучения региональными специалистами, отметили в «Россельхозцентре».
Ранее сообщалось, что ученые из подольского ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста и НИИ сельского хозяйства Крыма разработали и запатентовали метод применения эфирных масел для улучшения питания сельскохозяйственных животных и птиц. Новинка позволит расширить область применения эфирного масла, обладающего обширным спектром клинико-фармакологических эффектов, но склонного к деградации и окислению.