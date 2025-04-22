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В Подольске научились применять эфирное масло для питания животных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ученые из подольского ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста и НИИ сельского хозяйства Крыма разработали и запатентовали метод применения эфирных масел для улучшения питания сельскохозяйственных животных и птиц.

Специалисты нашли способ получения малокомпонентной эмульсии с эфирным маслом, которая сохраняет его качественно-количественные показатели. Новинка позволит расширить область применения эфирного масла, обладающего обширным спектром клинико-фармакологических эффектов, но склонного к деградации и окислению.

К примеру, полученные липосомальные эмульсии кориандра посевного и фенхеля обыкновенного можно будет использовать для формирования и улучшения микробиом крупного рогатого скота и птиц.

Сейчас происходит апробация разработки в широких производственных испытаниях, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». После их завершения новый продукт презентуют, опираясь на фактический материал.

Ранее «Известия» писали, что американские биотехнологи объявили о важном научном достижении. Ученым удалось воссоздать вымерший более 12 тыс. лет назад вид ужасных волков, которые получили известность благодаря культовому сериалу «Игра престолов».

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