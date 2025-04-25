Эксперт поделился способом сэкономить на майских шашлыках

Запах костра и аромат свежеприготовленного шашлыка давно стали визитной карточкой майских праздников. Однако ближе к длинным выходным спрос на традиционные атрибуты, необходимые для приготовления барбекю, заметно возрастает. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева 25 апреля рассказала «Известиям» о том, как сделать выходные на природе не только вкусными, но и выгодными.

«Во избежание очередей приобретайте все необходимые ингредиенты до ажиотажного спроса. Это особенно касается продуктов длительного хранения, таких как специи, маринованные огурцы, соусы, соки. Все они вполне способны сохранять свою свежесть до наступления пикника даже без специальных условий хранения», — указала эксперт.

По ее словам, такой запас не только сэкономит часть бюджета, но и позволит поэтапно подготовить всё необходимое для выезда за город.

Матвеева рекомендовала тщательно продумать меню, исходя из предпочтений гостей и их количества, потому что четкий список покупок поможет избежать лишних трат. Шашлык — главное блюдо любого пикника, но, прежде чем выбрать мясо для него. следует изучить предпочтения и потребности других людей. Курица или индейка подойдут тем, кто соблюдает диету, а если среди гостей есть вегетарианцы, то можно включить в меню овощи-гриль. При расчете продуктов на компанию следует опираться на то, что одна порция шашлыка, как и салата, обычно составляет около 200 г, а норма потребления напитков на человека — 1,5 л.

«Многие уверены, что для идеального шашлыка просто необходим дорогой гриль, барбекю или мангал. Но профессиональные кулинары знают: сочный, но при этом зажаристый шашлык можно приготовить даже в домашней духовке. Если у вас нет возможности выехать за черту города, а насладиться блюдом всё же хочется, не спешите покупать кучу ненужной техники», — предупредила специалист.

Она предложила рассмотреть проверенный способ жарки на решетке для мангала.

Кроме того, она отметила, что сейчас очень распространены маленькие, одноразовые, разборные и бюджетные мангалы, которые станут находкой для ценителей загородного отдыха. Найти их можно даже в супермаркете, к тому же ухаживать за простым оборудованием гораздо удобнее, а значит, такой подход сэкономит и время, и финансы.

«Современные технологии предлагают массу вариантов для сокращения расходов на продукты. Один из таких — использование программ лояльности и кешбэк-сервисов, они возвращают часть суммы в виде кешбэка, которую в дальнейшем можно списать, в том числе, на покупку шашлычного набора», — добавила она.

Наиболее доступным вариантом этого блюда является классический шашлык из свинины, поскольку именно свиная шейка обладает наилучшим соотношением между ценой и качеством. Для удачного маринада вам потребуется минимальное количество ингредиентов: соль, перец, лук и лимонный сок, можно купить готовые специи для шашлыка и использовать их. Такой простой набор продуктов обойдется в 243 рубля за порцию и позволит насладиться вкусом настоящего домашнего шашлыка.

Ранее, 24 апреля, эндокринолог, диетолог семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова рассказала «Известиям», сколько шашлыка допустимо съесть за один день. Она отметила, что для приготовления шашлыка лучше отдавать предпочтение нежирным сортам мяса, таким как курица или индейка, отметила врач. А размер порции не должен превышать 100–150 г — этого достаточно, чтобы насладиться вкусом без чувства тяжести в желудке.