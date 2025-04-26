Врач назвал наиболее подверженные хронической болезни почек категории россиян

Люди с артериальной гипертензией, сахарным диабетом второго типа и ожирением наиболее подвержены хронической болезни почек (ХБП), рассказал «Известиям» врач-нефролог, доцент кафедры нефрологии лечебного факультета научно-образовательного института клинической медицины им. Н.А. Семашко Российского университета медицины, председатель наблюдательного совета Ассоциации медицинских организаций по нефрологии и диализу Валерий Шило 26 апреля.

По его словам, также в группе риска — дети с генетическими заболеваниями почек или аномалиями развития мочеполовой системы.

«В РФ распространено такое генетическое заболевание, как аутосомно-доминатная поликистозная болезнь печени и почек (АДПБП), или поликистоз. Проявления болезни, рост кист и увеличение почек в объеме наблюдаются обычно после 40 лет, в РФ до 10% пациентов нуждаются в диализе по этой причине», — уточнил эксперт.

Врач также добавил, что особое внимание на здоровье почек нужно обратить женщинам, у которых были осложнения во время беременности, связанные с повышенным артериальным давлением. Также нужно следить за здоровьем органа тем людям, у которых есть родственники с болезнями почек. Вместе с тем после 40 лет стоит регулярно сдавать анализ крови на скорость клубочковой фильтрации, мочевину и креатинин, проверять мочу на наличие белка.

Шило объяснил, что хроническая болезнь почек на ранних стадиях часто протекает бессимптомно. Пациенты, как правило, обращаются к врачу, когда заболевание уже развивается на последних стадиях.

«Сейчас нам следует увеличить выявляемость заболеваний почек на ранних стадиях. Это позволит замедлить хроническое повреждение почек или даже остановить прогрессирование болезни на длительный срок», — добавил он.

Говоря о мерах, которые можно принять для более раннего диагностирования ХБП, эксперт уточнил, что нужно добавить в диспансеризацию несколько скринингов: биохимический анализ на мочевину и креатинин, расчет скорости клубочковой фильтрации, а также анализ на наличие белка в моче.

«С помощью этих показателей можно заподозрить поражение почек. Людям, которые входят в группу риска, нужно регулярно обследоваться. Пока что россияне не проходят эти скрининги массово, например, на диспансеризации. Но некоторые люди, например пациенты с гипертонией, сахарным диабетом, ожирением, могут пройти обследование, так как ХБП резко увеличивает количество неблагоприятных исходов, в том числе инфарктов и инсультов», — сказал Шило.

Нефролог отметил, что активный образ жизни — главная профилактика хронической болезни почек и многих других болезней. Важны ежедневная физическая нагрузка — 10 тыс. шагов в среднем возрасте и 4 тыс. для пожилых людей, а также отказ от курения и разумная сбалансированная диета.

«Контроль веса — основа модификации образа жизни для снижения риска всех хронических неинфекционных заболеваний, включая ХБП. Рекомендую средиземноморскую диету с достаточным количеством овощей и фруктов, рыбы и морепродуктов. Ограничивайте соль в рационе и пейте достаточно жидкости. Следить за водным балансом нужно в первую очередь спортсменам, работникам в горячих цехах и тем, кто проводит много времени на солнце, например, на даче», — заключил Шило.

Ранее, 11 апреля, уролог-андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Артур Богатырев рассказал «Известиям», что даже полезные на первый взгляд продукты при чрезмерном употреблении способны нарушить работу почек. Он отметил, что при наличии почечных патологий следует исключить продукты с высоким содержанием оксалатов. К ним относятся шпинат, орехи, картофель фри, чипсы, щавель, свекла, отруби и шоколад. Также андролог рекомендовал ограничить потребление авокадо из-за высокого содержания калия.