Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Генеральный прокурор России Игорь Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Об этом 25 апреля сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

«Игорь Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду», — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, он также почтил память погибших в Великой Отечественной войне (ВОВ) минутой молчания.

Уточняется, что в церемонии приняли участие заместители генпрокурора, начальники подразделений Генпрокуратуры, Главной военной прокуратуры, прокуроры Москвы и Московской области.

В январе президент Ирана Масуд Пезешкиан возложил венок из алых роз и белых лилий к Могиле Неизвестного Солдата. Он также отдал дань уважения памяти павших воинов минутой молчания.