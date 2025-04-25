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В МИД РФ сообщили о более 100 случаях вандализма на воинских памятниках в Европе

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Фото: Global Look Press/Beata Zawrzel
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В Европе за последний год установили свыше 100 случаев вандализма на воинских памятниках, наибольшее количество было замечено в Польше и Литве. Об этом 25 апреля сообщил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ Михаил Ванин.

«Мы такую цифру зафиксировали <…> более 100 за последний год было таких актов вандализма, осквернения наших воинских мемориалов в странах Европы. Наибольшее количество их было совершено в Польше и Литве», — сообщил дипломат.

По его словам, на подобные действия Россия предпринимает дипломатический демарш, добивается поиска виновных. Однако европейские страны по-разному реагируют на это. Как правило, проводят необходимые следственные мероприятия в отношении вандалов и их привлекают к ответственности. Обычно злоумышленники выплачивают штраф.

Власти же Польши и Чехии практически не реагируют на подобные события. Зачастую они просто не отвечают РФ, тем самым прикрывают вандалов.

«И вот сегодня, я уже говорил, эта линия стран в ряде стран Восточной Европы на уничтожение советского мемориального наследия, она проявляется в том числе и в этом. Не реагировать, замалчивать, спускать правонарушителям вот те действия, которые они совершили», — отметил Ванин.

Он также прокомментировал заявления властей ФРГ о «выдворении» представителей РФ с памятных мероприятий, посвященных 80-летию Победы. По его словам, это звучит недопустимо и аморально.

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Депутат ландтага Бранденбурга, глава фракции «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Нильс-Олаф Людерс 16 апреля заявил, что призыв МИД Германии не приглашать представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, является абсолютно неприемлемым.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к жесткой борьбе с переписыванием истории странами Евросоюза (ЕС). Он подчеркнул, что в некоторых государствах ЕС происходит уравнивание преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тех, кто освобождал Европу от фашизма.

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