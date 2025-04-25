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В Гагаузии не подчинятся позиции правительства Молдавии и отпразднуют День Победы
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В Гагаузии не подчинятся позиции правительства Молдавии и отпразднуют День Победы

Замглавы исполкома Гагаузии Узун: в автономии отпразднуют День Победы
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Фото: gagauzia.md
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Власти Гагаузской автономии не собираются подчиняться решению правительства Молдавии отмечать 9 Мая как День Европы. Об этом 25 апреля сообщил заместитель главы исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун.

Он отметил, что для жителей автономии 9 Мая — прежде всего День Великой Победы.

«Еще в январе, по инициативе нашего башкана Евгении Александровны Гуцул, исполком Гагаузии объявил 2025 год Годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне <…> Мы, гагаузы, уважаем ваше (правительства Молдавии. — Ред.) мнение. Но не надо нам указывать, как нам чтить наших героев», — приводит его слова местный Telegram-канал GRT.MD.

Кроме того, Узун добавил, что 9 Мая — это великий праздник для многих народов, поэтому молодые поколения должны знать и помнить отважных героев войны.

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Ранее, 23 апреля, сообщалось, что власти Молдавии запретили проведение мероприятий в честь Дня Победы на главной площади Кишинева и постановили, что 9 мая в республике будет отмечаться только День Европы. Для этих целей площадь Великого национального собрания планируется занять под организацию так называемого европейского городка.

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