Названы самые популярные автомобили у россиян

Lada Vesta, Lada Granta, Kia Rio оказались самыми популярными у россиян в январе – марте. Экосистема «Сбера» для автолюбителей и «СберСтрахование» подвели итоги I квартала 2025 года, с которыми ознакомились «Известия» 28 апреля.

По данным сервиса «СберАвто», 93% продаж пришлось на подержанные авто, 7% — на новые. Медианный чек на покупку машины с пробегом составил 1 млн рублей, новой — 1,6 млн рублей.

Чаще всего россияне приобретали Lada Vesta, Lada Granta, Kia Rio, Ford Focus, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Toyota Camry, Chevrolet Cruze, Opel Astra.

Большинство автолюбителей для покупки онлайн выбирают автомобили стоимостью до 1 млн рублей (46% всех сделок). В этой категории лидируют модели Lada Granta, Ford Focus и Hyundai Solaris. На втором месте по востребованности — автомобили с ценником от 1 млн до 1,5 млн рублей (27%). Чаще всего в этой категории покупают Lada Vesta, Kia Rio и Volkswagen Polo.

В категории от 1,5 млн до 2 млн рублей совершается 14% покупок, лидеры — Lada Vesta, Toyota Camry и Chery Tiggo 7 Pro. Автомобили от 2 млн до 3 млн рублей выбирают 8% покупателей, популярны Toyota Camry, Chery Tiggo 8 Pro и Mazda CX-5, машины свыше 3 млн рублей приобретают 5%, наиболее востребованы Toyota Camry, Geely Monjaro и Toyota RAV4.

Автомобилисты также активно оформляют защиту на случай непредвиденных ситуаций. В I квартале 2025 года водители заключили на 11% больше договоров каско, чем за аналогичный период прошлого года, отметили в «СберСтраховании». Самыми страхуемыми марками в январе – марте стали Haval, Kia, Geely, LADA, Chery.

Ранее, 22 апреля, сообщалось, что в I квартале 2025 года по программам стимулирования спроса было продано свыше 36 тыс. автомобилей. Об этом рассказали в Минпромторге. В ведомстве уточнили, что в рамках программы льготного автокредитования было реализовано более 25,3 тыс. машин, по программе льготного лизинга — свыше 10,7 тыс. автомобилей. Основная доля транспортных средств пришлась на модели АвтоВАЗа.