Оверчук указал на стабильный рост российской экономики

Экономика России показывает стабильный рост, который также подкреплен интеграцией с крупными торговыми партнерами и успешным импортозамещением. Об этом 24 апреля заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук во время заседания в Вашингтоне в рамках сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

«Российская экономика продолжает демонстрировать стабильный рост, подкрепленный уверенным потребительским спросом, благоприятной обстановкой в бизнесе, усилением экономической интеграции с крупными торговыми партнерами и успешным импортозамещением», — цитирует его ТАСС.

Оверчук отметил, что показатель ВВП РФ за прошлый год достиг 4,1%, на текущий год прогноз роста составляет 2,5%. Уточняется, что доходы граждан РФ стали выше на 8,4% в 2024 году, а число людей, которые живут за чертой бедности, стало меньше на 1,7 млн человек.

Оверчук также отметил, что развитие и интеграция с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) поспособствуют расширению новых возможностей для частного сектора российской экономики.

«Мы стремимся добиться долгосрочных успехов в сфере цифровых инноваций и устойчивого внутреннего производства за счет развития потенциала, ускорения технологического развития и увеличения инвестиций в человеческий капитал», — сообщил он.

24 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил, что в январе-феврале текущего года рост ВВП России составил 1,9%. Глава государства заявил о необходимости поддержания стабильных темпов экономического роста при снижении инфляции и низком уровне безработицы.