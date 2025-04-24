Путин заявил о росте ВВП на 1,9% в первые два месяца 2025 года
В январе-феврале текущего года рост валового внутреннего продукта (ВВП) России составил 1,9%. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 24 апреля на совещании по экономическим вопросам.
При этом, по его словам, обрабатывающая промышленность демонстрирует более значительный рост — в первые два месяца текущего года увеличение составило 5%.
«Вместе с тем пока еще на высоких отметках — более 10% — остается инфляция. Как уже сказал, важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики», — сказал Путин.
Российский лидер заявил о необходимости поддержания стабильных темпов экономического роста при снижении инфляции и низком уровне безработицы. Данные статистики за начало этого года подтверждают значимость и актуальность данного подхода.
15 апреля Путин заявил об улучшении ситуации с инфляцией в России. Он отметил, что ЦБ, экономический блок, правительство считают, что если не снизить ее, то тогда будут страдать вся экономика и российские граждане.