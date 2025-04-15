Путин сообщил об улучшении ситуации с инфляцией в России
Ситуация с инфляцией в России меняется в лучшую сторону. Об этом 15 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета.
Для улучшения ситуации с инфляцией Центральный банк (ЦБ) и экономический блок хотят сокращения ипотеки.
«Экономические власти и хотят, чтобы ипотека сократилась. В целях улучшения макроэкономических показателей», — сообщил Путин.
Президент РФ отметил, что ЦБ, экономический блок, правительство считают, что если не снизить инфляцию, то тогда будет страдать вся экономика и российские граждане. Он также назвал этот процесс философией.
«Это просто такая философия, такая логика для решения космических проблем», — отметил Путин.
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