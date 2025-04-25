Бучневич оформил хет-трик в матче плей-офф НХЛ против «Виннипега»

Российский хоккеист Павел Бучневич из команды «Сент-Луис Блюз» оформил хет-трик в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче против «Виннипег Джетс».

Игра завершилась со счетом 7:2 в пользу «Сент-Луис Блюз». Бучневич забросил три шайбы, также отличились Кэм Фаулер, Джордан Кайру, Алексей Торопченко и Колтон Парайко. У «Виннипега» голы на свой счет записали Давид Густафссон и Нил Пионк.

Бучневич был признан второй звездой матча. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли он уже набрал шесть очков.

24 апреля хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» одержала вторую победу подряд над «Монреалем» в плей-офф НХЛ. Голы за «Вашингтон» забили Коннор Макмайкл (два гола) и Дилан Строум, в то время как единственный гол у «Монреаля» на счету Кристиана Дворака.