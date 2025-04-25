Пять человек пострадали в ДТП в Звениговском районе Марий Эл

В Звениговском районе Марий Эл произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Об этом 25 апреля сообщила прокуратура республики.

Уточняется, что авария произошла на 28-м км автодороги Кокшайск — Красногоский. Водитель Lada Granta совершил наезд на лося, после чего съехал в кювет.

«В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе 17-летний пассажир, которые доставлены в лечебные учреждения района и г. Йошкар-Олы», — указано в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным прокуратуры, в настоящее время проводится процессуальная проверка. Ход и результаты взяты на контроль.

24 апреля в результате ДТП в Амурской области погибли двое взрослых и ребенок. Уточнялось, что легковая машина столкнулась с грузовым автомобилем «Урал» (вахтовка). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.