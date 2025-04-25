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Эксперт рассказал россиянам о способах экономии при оплате ЖКУ

Эксперт Бондарь: экономить при оплате ЖКУ помогут льготы и счетчики
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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
dzen
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Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал о способах экономии при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом он рассказал 25 апреля агентству «Прайм».

По его словам, ветераны, инвалиды, многодетные семьи могут получить льготы по ЖКУ, размер которых зависит от региона.

Также в целях экономии можно оформить субсидию, если оплата ЖКУ съедает больше 22% семейного бюджета. При этом в некоторых регионах порог ниже. Например, в Москве он составляет 10%. Оформить субсидию можно, обратившись в соцзащиту с документами о доходах, или в МФЦ, если вы проживаете в столице.

При этом в случае отключения света, воды или отопления можно потребовать провести перерасчет.

«По закону управляющая компания обязана компенсировать некачественные услуги. Главное — фиксировать нарушения: составлять акты о некачественной услуге и писать жалобы», — сказал Бондарь.

Эксперт добавил, счетчики тоже могут позволить сэкономить, поскольку без них плата начисляется по нормативам, а они завышены. Так, граждане с индивидуальными приборами учета воды могут платить в 1,5–2 раза меньше, уточнил он.

«И главное: не пытайтесь схитрить, например, прописав в квартире «малоимущих» ради субсидий. Статьей 322.2 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию. Вас могут наказать штрафом до 500 тысяч рублей или лишить свободы до 5 лет», — предупредил Бондарь.

«Во многих населенных пунктах тарифы ЖКУ занижены»
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Старший продакт-менеджер поставщика световых решений ST Luce Андрей Горобец ранее в этот день рассказал «Известиям», что современные технологии позволяют значительно снизить потребление электроэнергии и сэкономить на ЖКУ. Так, использование энергоэффективных ламп, правильное распределение световых источников и регулярное очищение светильников помогут сэкономить.

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