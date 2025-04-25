Эксперт раскрыл способ сэкономить на ЖКУ с помощью современных технологий

Современные технологии позволяют значительно снизить потребление электроэнергии и, соответственно, сэкономить на жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ). Кроме того, такое решение не повлияет на комфорт. Об эффективных способах сокращения расходов на коммунальные услуги за счет грамотной организации освещения 25 апреля «Известиям» рассказал старший продакт-менеджер поставщика световых решений ST Luce Андрей Горобец.

По его словам, ключевым элементом экономии являются энергоэффективные лампы. Замена обычных ламп накаливания на светодиодные позволяет сократить энергопотребление на 80–85%.

«Энергоэффективная лампа, например светодиодная, потребляет около 7–10 ватт при той же яркости, что обычная лампа накаливания потребляет примерно 60 ватт. Это значит, что экономия электроэнергии может составлять около 80–85%. Такая лампа служит в 10–15 раз дольше, что дополнительно снижает затраты на замену», — отметил Горобец.

Также важную роль играет правильное распределение световых источников. Эксперт рекомендует использовать функциональное освещение, направляя свет именно в те зоны, где он необходим, например устанавливая бра для чтения. В редко посещаемых помещениях, таких как кладовые или гардеробные, целесообразно установить датчики движения и таймеры, которые автоматически отключат свет при отсутствии людей.

Дополнительную экономию можно получить, регулярно очищая светильники. Это улучшает отражение света и снижает потребность в более мощных лампах. Современные технологии предлагают и более продвинутые решения: установка «умных» розеток и Wi-Fi-реле позволяет автоматизировать управление освещением и электроприборами по заданным сценариям.

Специалист подчеркивает, что для оптимального подбора оборудования лучше обратиться к профессионалам — дизайнерам освещения или производителям световых решений, которые помогут создать эффективную систему с учетом особенностей конкретного помещения.

Ранее, 12 февраля, эксперт в сфере недвижимости, гендиректор УК «ТЕРРА» Юлия Федорова рассказала о способах сэкономить на оплате ЖКУ. По словам специалиста, сократить счета за коммуналку реально, если внимательно следить за состоянием сантехники, снизить энергопотребление и знать свои права. Так, чтобы избежать лишних трат за воду, Федорова рекомендовала регулярно проверять сантехнику на предмет протечек, установить качественные счетчики и своевременно их менять, использовать фильтры для воды, чтобы продлить срок их службы.