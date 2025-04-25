Россиян ждут две трехдневные рабочие недели в апреле и мае

В апреле и мае россиян ждут две трехдневные рабочие недели. Соответствующая информация опубликована в производственном календаре на 2025 год.

Согласно данным календаря, в последнюю неделю апреля россияне будут работать 28, 29 и 30 апреля. При этом в среду, 30 апреля, ожидается короткий рабочий день.

Кроме того, с 5 по 7 мая также будет трехдневная рабочая неделя. Так, в текущем году в мае планируются всего 18 рабочих дней.

Эксперты из «Яндекс.Путешествия» рассказали 17 апреля о том, где россияне могут выгоднее отдохнуть на майских праздниках. Так, по их данным, трех- и четырехзвездочные отели в Астрахани и Смоленске могут быть дешевле на 40–45% по сравнению со средней ценой по России. Среди выгодных направлений также Новосибирск, Уфа и Ессентуки.